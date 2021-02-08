Тактаров назвал Волкова сильнейшим тяжеловесом в мире

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал победу Александра Волкова над нидерландцем Алистаром Оверимом.

Напомним, россиянин одержал верх во втором раунде.



«Наша любимая публика опять будет говорить, что Волков побил мешка. Я думаю, что Александр Волков является сильнейшим тяжеловесом в мире. В бою с Оверимом он был сильнейшим тяжеловесом в мире», — сказал Тактаров на YouTube-канале Александра Лютикова.

Ранее стал известен гонорар Волкова за бой с Оверимом.