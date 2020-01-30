«Ливерпуль» впервые в истории клуба обыграл всех соперников за сезон АПЛ

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Вчера, 29 января, в Лондоне прошел матч 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпулем».

Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

Для «красных» это первый раз в истории клуба, когда команда сумела как минимум по разу обыграть остальные в одном розыгрыше национального первенства.

«Ливерпуль», одержав 15-ю победу подряд в АПЛ, уверенно идет к чемпионству, опережая на 19 очков «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче АПЛ.