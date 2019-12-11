Министр спорта ответил на эмоциональное обращение Ласицкене

Министр спорта России Павел Колобков обратился к трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, выразившей недовольство в связи действиями чиновников во время очередного допингового скандала.

Колобков предложил атлетке поучаствовать в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Да, мы разговаривали с Ласицкене... Она сейчас находится в Греции на сборах. Понимаю, что ее это очень сильно волнует: она переживает как за легкую атлетику, так и за российский спорт. Я считаю выжным, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию. Поэтому предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики и в общественной жизни, это очень важно, потому что проблем там было очень много, там виноваты и спортсмены, и федерация. Конечно, поддержим Марию и все сделаем для того, чтобы она поучаствовала в предстоящих турнирах», — приводит слова Колобкова РИА «Новости».

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агенства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

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