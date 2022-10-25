В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» принимает на своем поле действующих обладателей трофея турнира — мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
Матч не начался
25 октября 22:00
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле принимает мадридский «Реал» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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