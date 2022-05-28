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Спорт

Пробиться в 1/8 финала: Рублев сражается с Гарином на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг. Андрей Рублев (Россия) — Кристьян Гарин (Чили). ОНЛАЙН

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Российский теннисист Андрей Рублев сражается с чилийцем Кристьяном Гарином в третьем круге турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Вверху самая последняя запись С конца
12:00

На пять минут у нас сдвинулось начало матча. Но больших задержек не ожидается, игра стоит первым запуском.

11:55

Встречались теннисисты дважды, правда, уже достаточно давно. Оба матча пошли в 2019 году, дважды Рублев выходил победителем. В первом раунде Уимблдона Андрей победил со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4, а в первом круге турнира ATP-500 в Гамбурге — 6:4, 7:6 (7:5).

11:50

Матч начнется после 12.00 по московскому времени. Он поставлен первым запуском.

11:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга турнира «Ролан Гаррос», где сражаются россиянин Андрей Рублев и чилиец Кристьян Гарин.

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