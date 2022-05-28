Пробиться в 1/8 финала: Рублев сражается с Гарином на «Ролан Гаррос». LIVE

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:00
На пять минут у нас сдвинулось начало матча. Но больших задержек не ожидается, игра стоит первым запуском.
11:55
Встречались теннисисты дважды, правда, уже достаточно давно. Оба матча пошли в 2019 году, дважды Рублев выходил победителем. В первом раунде Уимблдона Андрей победил со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4, а в первом круге турнира ATP-500 в Гамбурге — 6:4, 7:6 (7:5).
Появились новые записи
показать