Пробиться в 1/8 финала: Рублев сражается с Гарином на «Ролан Гаррос». LIVE

11:55

Встречались теннисисты дважды, правда, уже достаточно давно. Оба матча пошли в 2019 году, дважды Рублев выходил победителем. В первом раунде Уимблдона Андрей победил со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4, а в первом круге турнира ATP-500 в Гамбурге — 6:4, 7:6 (7:5).