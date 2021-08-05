Тимановская объясняет, почему отказалась возвращаться в Белоруссию. LIVE

Вопрос: Когда состоится слушание спортивного арбитража, чего ждете о решения?
Павел Латушко: Кристина попросила меня помочь с этим вопросом. Вы знаете, что международный спортивный суд в выездном режиме рассматривал первичное обращение Кристины, чтобы отменить решение об отстранении ее участия в соревнованиях. Это не удалось осуществить, поскольку суд рассматривал это уже после соревнований. Кстати, удивительная ситуация, что в рамках Олимпийских игр арбитражный суд работает с 8:30 до 18 вечера, тогда как Игры работают круглосуточно. Завтра состоится рассмотрение вопроса по существу о правомерности принятия решения об отстранении Кристины от Олимпийских игр. До настоящего момента мы не знаем, представил ли Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствующие документы, что также усложняет рассмотрение дела.