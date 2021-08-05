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Олимпиада 2020

Тимановская объясняет, почему отказалась возвращаться в Белоруссию. LIVE

Пресс-конференция Кристины Тимановской. ОНЛАЙН

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели принудительно отправить на родину из-за отказа выступать в «чужой» дисциплине на Олимпиаде в Токио и из-за критики в адрес спортивных властей Белоруссии, впервые после этой истории публично общается с прессой в Варшаве. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции спортсменки, которая была вынуждена просить политического убежища в Польше.
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15:21

Вопрос: Когда состоится слушание спортивного арбитража, чего ждете о решения?

Павел Латушко: Кристина попросила меня помочь с этим вопросом. Вы знаете, что международный спортивный суд в выездном режиме рассматривал первичное обращение Кристины, чтобы отменить решение об отстранении ее участия в соревнованиях. Это не удалось осуществить, поскольку суд рассматривал это уже после соревнований. Кстати, удивительная ситуация, что в рамках Олимпийских игр арбитражный суд работает с 8:30 до 18 вечера, тогда как Игры работают круглосуточно. Завтра состоится рассмотрение вопроса по существу о правомерности принятия решения об отстранении Кристины от Олимпийских игр. До настоящего момента мы не знаем, представил ли Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствующие документы, что также усложняет рассмотрение дела.

15:19

Вопрос: Насколько вы опасаетесь за своих близких и друзей из-за решения, которое вы приняли?

Кристина Тимановская: Естественно, я очень переживаю за родителей, которые остались в Белоруссии, тем более, мой отец болен, у него проблемы с сердцем. Я надеюсь, что с ними ничего плохого не произойдет.

15:18

Вопрос: Как долго вы планируете оставаться в Польше?

Кристина Тимановская: Думаю, когда мой муж приедет сюда, мы должны вместе с ним принять решение. На данный момент ничего не могу ответить. Но я надеюсь, что я смогу здесь продолжить карьеру, а муж сможет найти здесь работу.

15:17

Вопрос: Атака на вас началась в государственных СМИ? Как вы это восприняли? Все ограничилось информационными сюжетами или вы получали и личные сообщения?

Кристина Тимановская: Да, мне родители рассказали, что по телевизору говорят обо мне очень плохие вещи, что я не использовала шанс бежать на Олимпиаде бежать дистанацию, которую никогда не бежала, что я недоспортсмен. Также мне присылали фото из Telegram-каналов, где оставляли ссылку на мой аккаунт в Instagram с просьбами писать какие-то плохие вещи. Но уже тогда намного больше поступало слов поддержки, и я читала намного больше позитивных комментариев, чем негативных.

15:14

Вопрос: Когда вы поехали на Олимпиаду, могли ли вы представить, что возможно

Кристина Тимановская: Нет, я вообще не могла представить, что такое может произойти. Тем более, я активно веду Instagram, и перед Играми делала пост о планах по возвращению с Олимпиады. Планировала закончить соревновательный сезон, у меня должны были быть соревнования 15 августа, и я общалась с менеджером о подготовке и о том, как мне туда лететь из Белоруссии. Кроме того, у меня должен был быть отдых, а потом мне нужно было закончить учебу.

15:13

Вопрос: Как вы чувствуете себя в Польше? Как дела у вашего мужа?

Кристина Тимановская: Я чувствую себя намного лучше здесь, я в безопасности. Мой муж уже едет на машине в Польше, он скоро будет здесь, я его жду.

15:12

Вопрос: Вы уже приняли решение просить политического убежища в Польше — почему именно в Польше? Кристина Тимановская: Я не думала по поводу политического убежища. Все, чего я хочу, — остаться в спорте, продолжить карьеру. И я выбрала Польшу. Общалась с родителями, они сказали, что Польша может быть лучшим вариантом, они тогда смогут приезжать ко мне и мы сможем иногда встречаться.

15:11

Вопрос: Вы говорили, что вопросы изначально не политические, а спортивные. Как сейчас их отделить один от другого? Что вы можете сказать своим коллегам-спортсменам?

Кристина Тимановская: Да, я слегка удивлена, что эта ситуация стала политическим скандалом, потому что она касалась только спорта. Была совершена ошибка, из-за которой две участницы Олимпиады не смогли приехать. Я лишь хотела понять, кто должен быть ответственным за эту ошибку. То, что произошло, стало для меня большим удивлением.

15:09

Вопрос: Какие угрозы поступали и почему вы решили, что не можете вернуться в Белоруссию?

Кристина Тимановская: В олимпийской деревне тренеры пришли ко мне и сказали, что я должна вернуться, якобы из-за травмы. Но я понимала, что у меня будут проблемы. Мне сказали, что я не смогу бежать 200 метров, и у меня будут проблемы. Мне позвонила также бабушка и сказала, что я не могу вернуться домой, потому что в Белоруссии уже показывают меня в новостях и говорят обо мне.

15:07

Кристина Тимановская: Я счастлива быть здесь, быть в безопасности. Благодарю японское правительство и полицию, сотрудников аэропорта, Министерство иностранных дел и премьер-министра Японии, дипломатов, Белорусский фонд спортивной солидарности и всех, кто поддерживает меня во всем мире и делает меня сильнее.

15:05

Начинается пресс-конференция. Польская сторона приветствует Кристину Тимановскую.

15:03

Задерживаются немного спикеры, пресс-конференция должна начаться с минуты на минуту.

14:59

Вместе с Тимановской участие в пресс-конференции примет бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко. В сентябре прошлого года он покинул Белоруссию — по его словам, из-за давления со стороны КГБ страны, который требовал от него выйти из Координационного совета по трансферу власти и прекратить критику в адрес президента Александра Лукашенко.

14:57

Белорусская делегация отстранила Кристину от дальнейшего участия в Играх и попыталась принудительно отправить ее в Минск. Тимановской удалось избежать возвращения на родину — по ее словам, там ее ждала тюрьма. В дело включились Международный олимпийский комитет (МОК) и японская полиция, ее укрыли в безопасном месте. Позже она попросила политического убежища в Польше, получила гуманитарную визу и вылетела в Европу, сначала — в Австрию.

14:53

Скандал вокруг Тимановской разгорелся, когда двух белорусских спортсменок не допустили до эстафеты 4х400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб. В число участниц включили Тимановскую, которая никогда профессионально не бегала на эту дистанцию. Она отказалась выступать и опубликовала в соцсетях видео с критикой в адрес спортивных властей страны.

14:50

Начало запланировано на 15:00 мск.

14:45

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые после скандальной истории на Олимпийских играх в Токио публично пообщается с прессой. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию пресс-конференции спортсменки.

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