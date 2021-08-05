Тимановская объясняет, почему отказалась возвращаться в Белоруссию. LIVE

Вопрос: Атака на вас началась в государственных СМИ? Как вы это восприняли? Все...

15:17

Вопрос: Атака на вас началась в государственных СМИ? Как вы это восприняли? Все ограничилось информационными сюжетами или вы получали и личные сообщения?

Кристина Тимановская: Да, мне родители рассказали, что по телевизору говорят обо мне очень плохие вещи, что я не использовала шанс бежать на Олимпиаде бежать дистанацию, которую никогда не бежала, что я недоспортсмен. Также мне присылали фото из Telegram-каналов, где оставляли ссылку на мой аккаунт в Instagram с просьбами писать какие-то плохие вещи. Но уже тогда намного больше поступало слов поддержки, и я читала намного больше позитивных комментариев, чем негативных.