«Настаиваю на жестком потолке»: Морозов стал президентом КХЛ

14 февраля была официально подтверждена информация, которую СМИ распространили фактически сразу после ухода Дмитрия Чернышенко в новый кабинет министров Михаила Мишустина. Слухи оказались достоверны: 42-летний Алексей Морозов назначен президентом Континентальной хоккейной лиги.

21 января Чернышенко вошел в кабинет министров Российской Федерации в должности заместителя председателя Правительства, а теперь его сменщиком в исполкоме Континентальной хоккейной лиги утвержден Морозов.

При этом сам бывший прославленный хоккеист сохранит за собой пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги, который он занимал в последнее время, до тех пор, пока в МХЛ не пройдут выборы нового первого лица.

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Назначение Морозова не получилось неожиданным, о нем говорили уже три недели. Однако были и другие кандидатуры — например, нынешний глава Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазель.

Функционер мирового уровня покинет свою должность, на которой работает более 20 лет, в мае, по окончании чемпионата мира. Швейцарцу прочат работу на благо российского хоккея, да и сам он уже намекал, что примет предложение Федерации хоккея России, если таковое поступит.

Впрочем, назначение Морозова ничуть не закрывает дорогу Фазелю, ведь работа в отечественном хоккее не упирается исключительно в должность президента Континентальной лиги.

Что до Морозова, то, едва получив новое назначение, он сразу же сделал несколько программных заявлений, высказавшись в том числе и по наболевшим вопросам.

«Хочется выразить слова благодарности по тому, на какой уровень вы подняли лигу, — начал Морозов со слов в адрес Дмитрия Чернышенко. — Я считаю себя «удачником», потому что мне досталась лига с сильной командой, лига развивается в правильном направлении. Я буду только продолжать ваши начинания. Хочу пожелать вам удачи в новой должности. С вами нам вселяется уверенность в будущее российского спорта. Мы в вас верим, мы вас ждем на всех наших мероприятиях,

— Подписанный мной контракт президента КХЛ рассчитан на четыре года. С НХЛ сложные переговоры. Дайте мне время разобраться. НХЛ отказывается от Олимпийских игр, не может найти общий язык с МОК и ИИХФ. В планах у меня визит в НХЛ, чтобы узнать планы и узнать, возможны ли вообще игры между КХЛ и НХЛ на данный момент».

В цитате, приведенной агентством «Р-Спорт», уже виден новый посыл. Раньше первые лица КХЛ, что в эпоху Александра Медведева (нынешнего гендиректора футбольного «Зенита»), что при Чернышенко в сторону Национальной хоккейной лиги особо не смотрели, разве что забирали оттуда новинки в правилах игры. Но уж точно речи не шло о визитах.

В своем начинании Морозову, шесть лет выступавшему за «Питтсбург Пингвинз» и составлявшему супертройку КЛМ с Марио Лемье и Алексеем Ковалевым, помогут связи в НХЛ.

«Сейчас мы движемся, на горизонте плей-офф. Намечены планы по стратегии, введение потолка и пола зарплат. По поручению совета директоров мы разрабатываем и легализовываем аренду игроков. У нас запланирован ряд встреч с вице-президентами многих направлений. Мне нужно будет много узнать в плане маркетинга и коммуникаций, — цитирует Морозова «Чемпионат».

— Мы будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей, и точка. Это уравняет шансы между клубами, привлечет болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директором».

Еще одно сильное программное заявление, от выполнения тезисов которого будет зависеть отношение общественности к работе нового президента. Да, фиксированный потолок зарплат должен быть введен со следующего сезона, и это не новость. Но этот тот случай, что, пока событие не произойдет по-настоящему, в него особо не верится. Морозов же не оставляет лиге путей к отступлению.

Отдельно новый глава КХЛ высказался и о скрытой аренде, также дав весьма любопытный комментарий.

«Мы проанализировали ситуацию и видим, что аренда (игроков) все равно существует, но скрытая. Зачем играть под столом? Считаем, что это нормально для лиги, с арендой лига будет прогрессировать, будет уравнение команд по качеству хоккея», — приводит его слова «Р-Спорт».

В общем, если слова Морозова не разойдутся с делом, а первые лица отечественного хоккея не станут вставлять ему палки в колеса, КХЛ может вступить в новый период своей жизни. Однако высказывание президента ФХР Владислава Третьяка по поводу введения фиксированного потолка, появившееся сегодня, уже настораживает.

«Надо смотреть, как клубы будут реагировать, у каждого свои задачи. Интерес к чемпионату сейчас хороший, пока еще ничего не ясно по результатам. Если снижение потолка будет дальше, то от этого пострадает сборная, поскольку произойдет размазывание хоккеистов по разным клубам, и мы не найдем те звенья, которые бы играли на Олимпиадах и чемпионатах мира. Поэтому все надо делать с умом, нужно правильное решение», — рассказал Третьяк ТАСС.

А вот первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба сборных России Роман Ротенберг выступил с исключительно напутственными словами.

«Мы уверены, что назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ поможет дальнейшему эффективному взаимодействию федерации и лиги. Перед нашим хоккеем стоит много задач: это и развитие детского хоккея, в том числе в клубах КХЛ, и подготовка молодых хоккеистов, и обучение тренеров, которые должны не то что работать по современным методикам, а опережать время и привносить инновационные идеи в наш хоккей, это и, безусловно, создание условий по сохранению лучших хоккеистов в России, — цитирует Ротенберга ТАСС.

— Нам нужно сделать все для развития молодых игроков в клубах и системе сборных команд, где они получают международную практику, способствующую росту, мастерству.

Только работая вместе, при отлаженном взаимодействии лиги, федерации, клубов и системы сборных команд России, мы сможем добиться желаемых результатов».

В общем, назначение Морозова, у которого пока не слишком много опыта управленческой работы, шаг одновременно и рискованный, и амбициозный. Вряд ли он приходит, чтобы быть свадебным генералом, а его позиция может разойтись с тем, чего ждут ведущие фигуры в нашем хоккее от нового президента. Будет интересно.