Онлайн-трансляция 15-го дня Олимпиады в Пхенчхане

Поздняков высказал свое отношение к двум случаям допинга россиян на Играх — керлингиста Крушельницкого, который в итоге лишился бронзу в дабл-миксе, и бобслеистки Сергеевой.

«Эти два случая показывают не системность, не попытку преимущества одного над другим. Качество препаратов и субстанции говорят о халатном применении. Один случай для нас странный и непонятный, второй — халатность», — сообщил чиновник.