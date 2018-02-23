Онлайн-трансляция 15-го дня Олимпиады в Пхенчхане

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
закончен
Южная Корея Швейцария
0:8
закончен
закончен
Россия США
4:0
закончен
закончен
Словения Словакия
3:2 (Б)
закончен
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Закончен
1
Норвегия
2
Швеция
3
Россия
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Петра Ясапати
3
Цзинь Юй Ли
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Ким А Лан
2
Ким Бутен
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Цзинь Юй Ли
3
Ким Бутен
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Семён Елистратов
2
Риосукэ Сакадзумэ
3
Джон-Хенри Крюгер
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Лим Хё Джун
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Юрий Конфортола
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Джон-Хенри Крюгер
3
Со И Ра
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Джонатон Лиллис
2
Ци Гуанпу
3
Цзя Цзунъян
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Анастасия Кузьмина
2
Дарья Домрачева
3
Тирил Экхофф
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Янина Флок
2
Элизабет Ярнолд
3
Жаклин Леллинг
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Илья Буров
2
Дэвид Моррис
3
Димитри Ислер
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Лора Дис
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Закончен
1
Камиль Стох
2
Андреас Веллингер
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 11:5
11:5
закончен
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 2:5
2:5
закончен
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:5
6:5
закончен
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 5:10
5:10
закончен
14:05
Китай Дания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 10:7
10:7
закончен
14:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:4
7:4
закончен
14:05
США Канада
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 3:11
3:11
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:2
7:2
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Германия Норвегия
2:1 (Б)
закончен
закончен
Чехия Швейцария
4:1
закончен
закончен
Канада Южная Корея
4:0
закончен
закончен
Швеция Финляндия
3:1
закончен
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Оскар Вестер
2
Андри Рагеттли
3
Николас Гэппер
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пентюро
3
Лейф Кристиан Хауген
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Закончен
1
Эйстейн Бротен
2
Николас Гэппер
3
Алекс Болье-Маршан
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Хенрик Кристофферсен
3
Алексис Пинтюро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Ци Гуанпу
2
Павел Кротов
3
Александр Абраменко
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Нао Кодайра
2
Ли Сан Хва
3
Каролина Эрбанова
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Нидерланды
3
Норвегия
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Закончен
1
Мелбардис/Стренга
2
Криппс/Копач
3
Вальтер/Позер
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Симон Шемпп
3
Эмиль Хегле Свендсен
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Цзя Цзунян
2
Оливье Рошон
3
Станислав Гладченко
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Закончен
1
Александр Абраменко
2
Цзя Цзунян
3
Илья Буров
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Закончен
1
Вальтер/Позер
2
Криппс/Копач
3
Лохнер/Вебер
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
03:05
США Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:8
2:8
закончен
03:05
Швейцария Канада
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
08:05
Китай Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:12
5:12
закончен
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 11:4
11:4
закончен
14:05
Дания Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 9:8
9:8
закончен
14:05
Италия Великобритания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Норвегия
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:8
5:8
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швейцария Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:0
2:0
закончен
10:40
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 1:2
1:2
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Юка Фудзимори
3
Рейра Ивабути
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
Хуббелл/Донохью
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Нидерланды
2
Япония
3
Канада
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Лохнер/Вебер
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:53
Закончен
1
Ховард Лорентсен
2
Мин Кю Ча
3
Тинъюй Го
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Закончен
1
Норвегия
2
Германия
3
Польша
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Мелбардис/Стренга
Два экипажа показали одинаковый результат и завоевали золото - Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Криппс / Александр Копач (Канада)
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:8
3:8
закончен
03:05
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 2:11
2:11
закончен
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
США Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 9:7
9:7
закончен
08:05
Великобритания Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 8:7
8:7
закончен
14:05
Дания Россия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Китай США
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 4:10
4:10
закончен
14:05
Япония Швеция
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:4
5:4
закончен
Хоккей
Женщины
07:10
США Финляндия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:0
5:0
закончен
15:10
Канада Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
5:1
закончен
закончен
Словения Норвегия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Швейцария Германия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Финляндия Южная Корея
5:2
закончен
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
М.Сибутани/А.Сибутани
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Аарон Бланк
2
Алекс Феррейра
3
Торин Ятер-Уоллес
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Закончен
1
Акито Ватабе
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Вильхельм Денифль
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Екатерина Ефременкова
3
Лонг А Ким
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Жэнь Цзывэй
2
Александр Шульгинов
3
Нурберген Жумагазиев
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Китай
3
Италия
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Франция
2
Норвегия
3
Италия
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Закончен
1
Тейлор / Гиббс
2
Яманка / Буквиц
3
Грубел / Эванс
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Закончен
1
Йоханнес Ридзек
2
Фабиан Риссле
3
Эрик Френцель
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Закончен
1
Яманка / Буквиц
2
Тейлор / Гиббс
3
Шнайдер / Драцек
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 10:3
10:3
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
03:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:7
8:7
закончен
03:05
Италия Швеция
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 3:7
3:7
закончен
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:7
5:7
закончен
08:05
США Южная Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:9
6:9
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
14:05
Норвегия Италия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:6
4:6
закончен
14:05
Япония Дания
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:4
6:4
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:1
5:1
закончен
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 1:0
1:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия США
3:2 (Б)
закончен
закончен
Россия Норвегия
6:1
закончен
закончен
Швеция Германия
3:4 (ОТ)
закончен
закончен
Канада Финляндия
1:0
закончен
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Карлос Гарсия Найт
2
Йонас Бёзигер
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Алина Загитова
2
Евгения Медведева
3
Кейтлин Осмонд
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Закончен
1
София Годжа
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Линдси Вонн
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Закончен
1
Алекс Фива
2
Сергей Ридзик
3
Кевин Друри
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Закончен
1
Франсуа Плас
2
Сергей Ридзик
3
Зигмар Клотц
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Закончен
1
Сергей Ридзик
2
Дэвид Данкан
3
Франсуа Плас
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Закончен
1
Кевин Друри
2
Сергей Ридзик
3
Арно Боволента
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Закончен
1
Брэйди Лемэн
2
Марк Бишофбергер
3
Сергей Ридзик
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 12:00
Закончен
1
Россия
2
Швеция
3
Германия
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
США
2
Швеция
3
Россия
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
США
2
Швеция
3
Норвегия
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:30
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Норвегия
2
Южная Корея
3
Нидерланды
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Япония
2
Нидерланды
3
Канада
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Закончен
1
Норвегия
2
Южная Корея
3
Нидерланды
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Закончен
1
Япония
2
Нидерланды
3
США
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Закончен
1
Яманка / Буквиц
2
Тейлор / Гиббс
3
Хамфрис / Джордж
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Шнайдер / Драцек
2
Тейлор / Гиббс
3
Хамфрис / Джордж
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 11:2
11:2
закончен
03:05
Швеция Китай
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:4
8:4
закончен
03:05
Швейцария Дания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 3:8
3:8
закончен
08:05
Великобритания США
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 4:10
4:10
закончен
08:05
Швеция Норвегия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 2:7
2:7
закончен
08:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 9:6
9:6
закончен
14:05
Швейцария Япония
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:9
8:9
закончен
14:05
Южная Корея Дания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 9:3
9:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Россия Финляндия
2:3
2:3
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Джейми Андерсон
3
Зои Садовски-Синнотт
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Хенрик Кристофферсен
2
Андре Мюрер
3
Виктор Мюффа-Жанде
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 04:30
Закончен
1
Мариэль Томпсон
2
Келси Серва
3
Бриттани Филан
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Закончен
1
Линдси Вонн
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Мишель Гизин
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Закончен
1
Дэвид Уайз
2
Алекс Феррейра
3
Нико Портеус
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Андре Мюрер
2
Рамон Ценхойзерн
3
Микаэль Матт
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Закончен
1
Мишель Гизин
2
Микаэла Шиффрин
3
Венди Холденер
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Закончен
1
Австрия
2
Германия
3
Япония
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Жэнь Цзывэй
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Денис Никиша
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Хван Даэ Хён
2
Лим Хё Джун
3
Жэнь Цзывэй
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
У Дацзин
2
Хван Даэ Хён
3
Лим Хё Джун
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Сим Сук Хи
2
Сюзанне Схултинг
3
Екатерина Ефременкова
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Сим Сук Хи
3
Чхве Мин Чон
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Ким Бутен
3
Арианна Фонтана
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Венгрия
2
Китай
3
Канада
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Закончен
1
Германия
2
Норвегия
3
Австрия
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Белоруссия
2
Швеция
3
Франция
Керлинг
Мужчины. Тай-брейк
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 9:5
9:5
закончен
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Канада США
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 3:5
3:5
закончен
14:05
Швейцария Швеция
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 3:9
3:9
закончен
Хоккей
Женщины
07:05
Канада США
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 2:3 Б
2:3 Б
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия Россия
0:3
закончен
закончен
Канада Германия
3:4
закончен
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Алина Загитова
2
Евгения Медведева
3
Кейтлин Осмонд
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Закончен
1
Келси Серва
2
Анастасия Чирцова
3
Стефани Хоффрой
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Закончен
1
Келси Серва
2
Занна Лёди
3
Катрин Офнер
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Закончен
1
Бриттани Филан
2
Келси Серва
3
Занна Лёди
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Закончен
1
Келси Серва
2
Бриттани Филан
3
Фанни Смит
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Кьелд Нейс
2
Ховард Лорентсен
3
Тхэ Юн Ким
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Швеция
2
Норвегия
3
Германия
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Канада Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 5:7
5:7
закончен
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Швеция Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 10:5
10:5
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 8:7
8:7
закончен
Хоккей
Мужчины
15:10
Чехия Канада
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 03:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Алёна Заварзина
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 03:27
Закончен
1
Аарон Марч
2
Роланд Фишналлер
3
Невин Гальмарини
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Германия
2
Южная Корея
3
Германия
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Себастьен Тутан
2
Кайли Мак
3
Билли Морган
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Закончен
1
Швейцария
2
Австрия
3
Франция
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Закончен
1
Германия
2
Германия
3
Швейцария
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Закончен
1
Алёна Заварзина
2
Глория Котник
3
Милена Быкова
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Беньямин Карл
2
Дмитрий Сарсембаев
3
Виктор Уайлд
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Закончен
1
Алена Заварзина
2
Эстер Ледецка
3
Рамона-Терезия Хофмайстер
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Закончен
1
Сильвен Дюфур
2
Сан-Хо Ли
3
Жан Кошир
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Алёна Заварзина
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Закончен
1
Сан-Хо Ли
2
Невин Гальмарини
3
Жан Кошир
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Рамона-Терезия Хофмайстер
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Закончен
1
Невин Гальмарини
2
Сан-Хо Ли
3
Жан Кошир
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Закончен
1
Ийво Нисканен
12:45
2
Александр Большунов
13:45
3
Андрей Ларьков
16:35
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
/sport/2018/02/23/a_11661571.shtml —:— online
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
/sport/2018/02/23/a_11661571.shtml —:— online
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Швеция США
/sport/2018/02/23/a_11661571.shtml 7:10
7:10
закончен
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Япония Великобритания
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
Россия Германия
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
03:05
Южная Корея Швеция
–:–
скоро
Полное расписание

МОК решает судьбу российского флага. LIVE

Онлайн-трансляция 15-го дня Олимпиады в Пхенчхане

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Сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина остались без медалей в параллельном гигантском слаломе. Лыжник Александр Большунов взял серебро, а Андрей Ларьков — бронзу на дистанции 50 км классическим стилем. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал бобслеистку Надежду Сергееву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее. В Пхенчхане проходит заседание исполкома Международного олимпийского комитета, на котором решается вопрос о восстановлении Олимпийского комитета России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 15-го медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане.
Трансляция
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14:02

В эти минуты в Южной Корее начинаются полуфиналы в масс-старте в конькобежном спорте среди женщин. Дисциплина, кстати, дебютирует на Олимпийских играх. Жаль, что россиян не будет в этих соревнованиях.

Сергей Трофимов
РИА Новости
Сергей Трофимов
13:59

Поздняков высказал свое отношение к двум случаям допинга россиян на Играх — керлингиста Крушельницкого, который в итоге лишился бронзу в дабл-миксе, и бобслеистки Сергеевой.

«Эти два случая показывают не системность, не попытку преимущества одного над другим. Качество препаратов и субстанции говорят о халатном применении. Один случай для нас странный и непонятный, второй — халатность», — сообщил чиновник.

Крушельницкий
РИА Новости
Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова
13:54

Возвращаемся к пресс-конференции. Глава российской делегации на Играх Поздняков заверил, что отечественные спортсмены соблюдали все запреты МОК на национальную символику во время Олимпиады. «Спортсмены и делегация с нашей точки зрения полностью соответствовали требованиям в соответствии с решением исполкома МОК. К сожалению, мы не знаем и не слышали отчет, который подготовил МОК на эту тему. Мы были приглашены после того, как он был публично оглашен на заседании.

Но, по моим ощущениям, большинство в этом отчете будет носить позитивный в нашем отношении характер. Мы тесно сотрудничали с МОК, проблем на операционном уровне не существовало», — заверил Поздняков.

13:49

Кроме того, Фуркад призвал позволить россиянам пройти на церемонии закрытия Олимпиады-2018 под своим флагом — как раз то, что в данный момент обсуждает исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на своем заседании. «Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом.

Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским».

Фото3
РИА Новости
Французский биатлонист Мартен Фуркад
13:47

Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил против того, чтобы намеренно пропускать этап Кубка мира в Тюмени. «Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие.

Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных.

Фуркад
РИА Новости
Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад
13:44

А вот уже и неприятные известия, которые врываются в наше повествование.

Сборная Чехии по биатлону вслед за американцами готова игнорировать этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, заявив, что спортсмены намерены пойти на такой шаг в поддержку «чистого» спорта.

Чешская федерация даже готова к тому, что потеряет квоты биатлонистов в следующем сезоне Кубка мира.

«Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно», — цитирует Хамзу издание Sport.

13:39

Немного приятных новостей в связи с присутствием на пресс-конференции наших фигуристок. На доме Алины Загитовой в Ижевске был повешен плакат: «Здесь живет олимпийская чемпионка. Гордимся! Соседи», сообщает Первый канал.

13:34

Слово взяла Евгения Медведева:

«По поводу флага буду говорить лично от себя. Всю Олимпиаду мы прошли под одним статусом. Буду очень рада, если нам разрешат пройти под нашим флагом. Но когда я стояла на пьедестале, флага не видела. Если церемония закрытия пройдет в том же русле, спокойно это приму», — заявила спортсменка.

Медведева начала с мирового рекорда 7
Lucy Nicholson/Reuters
Российская фигуристка Евгения Медведева после выступления в короткой программе в командного олимпийского турнира, 11 февраля 2018 года
13:30

Также глава российской делегации на Играх прокомментировал ситуацию с пойманной на допинге бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

«Сергеева в настоящий момент находится по дороге на родину. Она отказалась от вскрытия пробы В, тем самым признав факт сдачи положительного теста. С ней общались врачи команды.

Нужно было выяснить, каким образом это произошло. На мой взгляд, была проявлена халантность. Запрос на терапевтическое исключение для приема нужного препарата сделан не был».

13:23

Поздняков также подробно рассказал о том, что поведал членам исполкома МОК в оправдание России.

«В своем выступлении я обратил внимание, что допинговая система в России полностью реструктурирована. Многое сделано, еще больше предстоит сделать.

Борьба за интересы «чистых» спортсменов — наше общее дело, которому мы следовали и будем следовать.

Как глава делегации я принес всем атлетам и членам других делегаций извинения за случаи обнаружения допинга у наших спортсменов. Надеюсь, все понимают, что здесь нет системности, и факты применения запрещенных веществ не носят злой умысел», — цитирует Позднякова спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

13:26

«В завершении своего выступления я обратил внимание на то, что все мы, спортсмены и тренеры, считаем лучшим подарком восстановление ОКР в правах и возвращение флага России», — подчеркнул Поздняков.

Флаг России, болельщик
Алексей Филиппов/РИА "Новости"
13:20

Итак, заговорил Поздняков:

«Только что мы с Медведевой вернулись с заседания исполкома МОК. В числе вопросов был и «наш» вопрос. Присутствовали там порядка десяти минут. За это время рассказали членам исполкома, чего мы добились за прошедший период, как прошли Олимпиаду. Наша позиция – мы твердо считаем, что полностью выполнили условия, выдвинутые исполкомом 5 декабря (для восстановления Олимпийского комитета России в правах. — «Газета.Ru»).

Нас тепло встретил глава МОК Томас Бах, начав речь с поздравлений Медведевой с успехом в одиночном турнире. Это было самое посещаемое состязание в Пхенчхане-2018. Поздравляю Евгению и Алину Загитову с заслуженными наградами», — сказал чиновник.

13:17

Спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев в данный момент присутствует в зале, в котором фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева в компании главы российской делегации Станислава Позднякова готовятся сделать важное заявление.

13:15

Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) приняла к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской бобслеистке Надежде Сергеевой, о чем было заявлено на официальном сайте организации.

Напомним, CAS признал россиянку виновной в употреблении допинга и отстранил на время Олимпиады-2018. По завершении Игр в CAS должны продолжиться разбирательства по этому делу, в котором примут участие Сергеева и ИБСФ.

13:10

Министр спорта Павел Колобков считает, что Олимпиада-2018 представила миру новые российские имена в лыжных гонках.

«Эти Игры открыли новые имена в российском лыжном спорте. Среди них — Александр Большунов, который завершил эту Олимпиаду с четырьмя наградами, и Андрей Ларьков, который сегодня выиграл свою вторую олимпийскую медаль.

Гонка на 50 км — тяжелая и непредсказуемая, но наши ребята уверенно и красиво вошли в тройку призеров. Большое им спасибо.

Желаю нашим лыжницам, которые завтра участвуют в марафоне на 30 км, не менее высоких результатов», — заключил министр.

Колобков
РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков
13:00

Важные новости о судьбе Олимпийского комитета России (ОКР).

В настоящий момент в Пхенчхане проходит заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который должен решить, восстанавливать ли ОКР в правах (тогда наши спортсмены смогут выступать под своим флагом) или нет.

В здании, где проходят дискуссии МОК, находятся в этот момент глава делегации России Станислав Поздняков и фигуристка Евгения Медведева.

Открывая заседание исполкома, глава МОК Томас Бах заявил, что в субботу будет рассмотрен вопрос статуса ранее дисквалифицированного Олимпийского комитета России.

Медведева и Загитова взяли серебро и золото Олимпиады 1
Владимир Песня/РИА "Новости"
Евгения Медведева
13:05

Возвращаясь к лыжам: серебряный призер масс-старта на 50 км Большунов нелестно высказался о финне Нисканене, который завоевал золото.

«Когда догнал Нисканена, он начал показывать типа он устал. Так дышал, как будто помирает. Я понимал, что это все наиграно. Чересчур некрасиво это делать. Но мне реально было пофиг на него, потому что я понимал, что он ерундой страдает. Я такими уловками не пользуюсь. Бегу так, как себя чувствую», — заявил Большунов в разговоре с журналистами.

Дубль в марафоне: российские лыжники опять на пьедестале 6
Валерий Шарифулин/ТАСС
Южная Корея. Пхенчхан. 24 февраля 2018. Олимпийский спортсмен из России Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль, финский спортсмен Ийво Нисканен, завоевавший золотую медаль, и олимпийский спортсмен из России Андрей Ларьков (слева направо), завоевавший бронзовую медаль, после масс-старта на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
12:55

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объяснил, почему не хочет нести флаг Франции на церемонии закрытия Олимпиады-2018.

«Четыре года назад я был знаменосцем на церемонии закрытия в Сочи, и думаю, что было бы хорошо, если бы здесь этим занимался не я. Как и в случае со мной в Сочи, считаю, что нести флаг страны на закрытии должен человек, который символизирует собой будущее спорта.

А я не уверен, что являюсь спортсменом — символом французской команды. Не знаю, кто будет знаменосцем, но есть люди, которые могли бы отлично исполнить эту роль, например, 19-летняя Перрин Лаффон. Игры еще не закончены, есть шанс на медаль у Алексис Контен в коньках — он был бы хорошим знаменосцем», — цитирует биатлониста ledauphine.com.

Фуркад
Reuters
Мартен Фуркад на финише олимпийской гонки преследования
12:50

Немножко антидопинговых новостей. Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил сомнения в «чистоте» норвежских спортсменов, которые в большом количестве просят терапевтические исключения для того, чтобы употреблять препараты от астмы.

«Может быть, норвежцы злоупотребляют препаратами и, таким образуют, по сути принимают допинг? Это явная возможность для тех, кто хочет употреблять запрещенные стимулятор», — заявил Зеппельт в эфире Deutsche Welle.

На данный момент неизвестно, планирует ли журналист начать расследование в отношении норвежской сборной.

Йоханнес Бё
РИА Новости
Йоханнес Бё
12:45

Тренер Витолиньш пообещал провести с хоккеистами серьезную предыгровую беседу, что те не восприняли Германию как легкого соперника.

«Я думаю, что сейчас мы нагнетать не будем, но перед игрой еще раз обязательно это проговорим о возможном недонастрое. Все ключевые моменты со шведами и канадцами создавались, когда те давили-давили, но получали ненужные удаления и были наказаны. А потом с 0:1 выбираться будет трудно. Немцы играют только от обороны, поэтому дисциплина, повторюсь, будет определяющей», — заключил тренер.

Сборная России по хоккею Ковальчук Кошечкин Широков
РИА Новости
Вратарь Василий Кошечкин и нападающие Илья Ковальчук и Сергей Широков радуются победе
12:40

Один из тренеров сборной России по хоккею Харийс Витолиньш рассказал, какой фактор сыграет важнейшую роль в исходе матча за золото Олимпиады между «Красной машиной» и Германией.

«Если бы немцы выиграли только одну игру, то одно дело. Но они дошли до финала, и это уже не случайность. Они играют просто и надежно. Это сильная физически команда. Надо быть готовыми, играть в свою игру, и дисциплина будет одним из главных факторов», - цитирует Витолиньша «Р-Спорт».

12:35

А теперь — к хоккею! Стало точно известно (хотя в этом мало кто сомневался), что ворота сборной России в финальном матче олимпийского турнира против Германии будет защищать Василий Кошечкин.

Напомним, Кошечкин провел в основном составе все игры «Красной машины» на Олимпиаде, уступив место в воротах Илье Сорокину только в третьем периоде матча против Словении при счете 6:1 в пользу России.

Кошечкин
Reuters
Василий Кошечкин
12:30

Спецкор «Газеты.Ru» в Южной Корее Дмитрий Окунев прислал фотографию обновленного стенда с российскими победителям и призерами Игр. Там произошло приятное обновление после лыжного масс-старта.

12:25

Тем временем определились обладатели олимпийского золота в мужском керлинге. В решающем матче между американцами и шведами победу одержала сборная США — 10:7. Поздравляем звездно-полосатых!

12:20

Великое достижение нашего 21-летнего лыжника Большунова: он взял четыре награды на Олимпиаде-2018 (три серебра и бронзу) и почти установил рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Играх в истории советского и российского мужского лыжного спорта.

По общему количеству наград лидирует советский лыжник Николай Зимятов с пятью медалями — четыре золота и серебро.

По накатанной: лыжники спасают Россию 8
Алексей Филиппов/РИА "Новости"
Российские спортсмены Денис Спицов и Александр Большунов, завоевавшие серебряные медали в командном спринте среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, 21 февраля 2018 года
12:15

Бронзовый призер лыжного марафона Ларьков заверил, что рад третьему месту.

«Тактика на гонку построилась естественным образом. Стало холоднее, лыжи плохо бежали, но я поменял их и вернулся в борьбу. Откровенно говоря, эта бронза — неожиданный результат, я рассчитывал попасть в топ-5. Сейчас я, безусловно, счастлив», — признался россиянин.

Дубль в марафоне: российские лыжники опять на пьедестале 7
Валерий Шарифулин/ТАСС
Южная Корея. Пхенчхан. 24 февраля 2018. Олимпийский спортсмен из России Андрей Ларьков во время масс-старта на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
12:10

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поругалась с известным спортивным журналистом Дмитрием Егоровым во время лыжного масс-старта на 50 км, передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Егоров снимал на видео реакцию главы ФЛГР на гонку, несмотря на просьбу Вяльбе не делать этого. Глава российских лыж дисквалифицирована МОК и наблюдает за всеми соревнованиями Игр с трибуны.

«Ты потом во всякие «ютубы» выкладываешь, как я матом ругаюсь. Хотя твое дело — новости давать», — обратилась Вяльбе к журналисту.

Конфликт был улажен после того, как Егоров извинился перед главой ФЛГР. Вяльбе и журналист пожали друг другу руки.

Вяльбе
Матч ТВ
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
12:05

На ошибку Большунова в смене лыж указал и опытный российский лыжник Никита Крюков. «Саня!!!!!! Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал?!???! Блин, ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал финна, но совершил тактическую ошибку.

Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя! Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал, и я тебя понимаю. Сочинскому серебру я тоже не очень радовался… Все равно ты умничка без преувеличения! Обнимаю, дружище! Не грусти, теперь все закончено на четыре года точно.

Андрей Ларьков, а вот ты большой молодец! Бронза, медаль, ты сделал ее!», — написал Крюков в инстаграме.

������������������ @san_sanych_bolshunov Саня!!!!!! Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал?!???!! Блин, ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал фина, но совершил тактическую ошибку. Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя! Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал и я тебя понимаю. Сочинскому серебру я тоже не очень радовался...�� Все равно ты умничка без преувеличения ! Обнимаю дружище! Не грусти, теперь все закончено на 4 года точно. Андрей @andrey__larkov , а вот ты большой молодец! Бронза, медаль , ты сделал ее! И ещё хочу отметить Алексея Полторанина @polto1 , Леша, ты молодец, тоже до слез обидно, что не удалось тебе подняться на подиум, но ты погнался за журавлем, за золотом, и не стал сидеть сзади. Спасибо тебе за борьбу! #хочузолото #русскиечистые #мыкоманда

Публикация от Kriukov Nikita (@nikita_kriukov)

12:00

Тренер российской команды Юрий Бородавко оценил выступление Большунова гораздо строже, укорив того за «детские ошибки». «Ребята молодцы, поздравляю их с завоеванием серебра и бронзы. Большунов был очень близок к золоту, но ошибся сам — когда потерял время на смене лыж. На повторе видно, что Нисканен от него уехал. Это детские ошибки и стопроцентно его.

Если бы их этих ошибок не было, то Большунов был бы первым, потому что он более хороший спринтер, чем Нисканен. Большунов просто отдал золотую медаль. Обидно, когда такие проигрыши связаны с невыполнением установки, которая обговаривалась ранее», — подытожил специалист.

11:55

Первый тренер Большунова Николай Нехитров проанализировал выступление серебряного призера олимпийского масс-старта на 50 км.

«Выступление Александра очень достойное, порадовал страну, и вообще наши спортсмены отлично выступили. Но Александру нужно было бы сменить лыжи перед последним кругом.

Победивший в итоге финн Ийво Нисканен сделал ускорение на спуске, вырвался вперед, если бы лыжи одинаково работали, был бы фотофиниш.

Александру, видимо, не хотелось менять лыжи, и он бежал на той смазке, которая грязи поднабрала, и разница в скольжении была заметной», — цитирует специалиста ТАСС.

Дубль в марафоне: российские лыжники опять на пьедестале 5
Валерий Шарифулин/ТАСС
Южная Корея. Пхенчхан. 24 февраля 2018. Финский спортсмен Ийво Нисканен и олимпийский спортсмен из России Александр Большунов (слева направо) во время масс-старта на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
11:50

Взявший бронзу россиянин Ларьков рассказал о небольших сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время гонки.

11:45

Завоевавший бронзу лыжник Большунов поделился впечатлениями от награды. «Для меня это была отличная Олимпиада, но сегодня мне очень хотелось выиграть. Почему не удалось здесь победить? Ближе к финишу похолодало, да и лыжи сегодня были не те.

На последнем спуске это было очень хорошо заметно. К сожалению, гонка сегодня прошла не по моему сценарию, в ином случае я бы победил», — заявил спортсмен.

Дубль в марафоне: российские лыжники опять на пьедестале 3
Валерий Шарифулин/ТАСС
Южная Корея. Пхенчхан. 24 февраля 2018. Олимпийские спортсмены из России России Андрей Ларьков, завоевавший бронзовую медаль, и Александр Большунов (слева направо), завоевавший серебряную медаль, после масс-старта на 50 км классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
11:40

При этом выделять кого-то одного Вяльбе не стала, в очередной раз похвалил всю свою команду, столь триумфально шествующую по Пхенчхану.

«Вся наша команда — феномен, потому что все молодые, за исключением Ларькова. Дай бог, чтобы в будущем они были только лучше», — сказала она.

11:30

«Большунов тактически идеально провел гонку, — говорит Вяльбе после марафона. — Проблема в том, что у него схватило печень. Если бы этого не было, он бы продолжил бороться дальше. Такое часто бывает у спортсменов, к сожалению. Андрей Ларьков наконец-то поверил в себя и показал сегодня нам всем, что может бороться за призы».

11:20

В финале керлинга тем временем уже шестой энд завершился — по его итогам все тем же минимальным преимуществом (6:5) владеют США.

11:15

Счастливое фото одного из сегодняшних героев.

11:10

Любопытная статистика: на Играх-2018 в Пхенчхане золото сумели взять представители аж 22 стран. Это стало повторением рекорда Сочи-2014 — разнообразнее Олимпиад в этом плане в истории не было.

11:00

СМИ сообщают, что в Пхенчхане ранее полицией были задержаны спортсмен и менеджер из Канады, угнавшие автомобиль в нетрезвом виде. Имена хулиганов не называются, однако известно, что их уже освободили.

10:55

Тем временем в лыжах состоялась церемония награждения: Большунов встал на вторую ступеньку пьедестала почета, Ларьков — на третью, а выше всех был финн Ийво Нисканен. На стадионе громче всего слышно крики «Молодцы! Молодцы!». Наши люди — везде.

10:50

Менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин объяснил отказ Сергеевой от проверки пробы В боязнью получить еще более серьезные санкции, чем грозят ей в данной ситуации.

«Спортсмены в курсе, что, если настаивать на вскрытии пробы B, то им могут назначить более жесткое наказание. Если ограничиться пробой A, то атлет осознает вину и далее следуют более мягкие санкции. Сергеева осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку», — цитирует менеджера RT.

Новый допинг в сборной России 3
Антон Денисов/РИА "Новости"
Надежда Сергеева во время подготовки сборной России по бобслею и скелетону к Олимпиаде 2018 в Пхенчхане, февраль 2018 года
10:45

Напомним, ранее Сергеева добровольно отказалась от вскрытия своей запасной пробы — под буквой B. Эта процедура обычно применяется, чтобы удостовериться, что в колбу с основной пробой — под литерой А — ничего случайно не попало и не было подмешано. В обе емкости помещается один и тот же анализ.

Судя по всему, бобслеистка уверена, что проверка ее биоматериала из второй колбы даст такой же неутешительный результат.

10:45

Печальные, но крайне важные новости о российской бобслеистке Надежде Сергеевой, сдавшей положительный допинг-тест в Пхенчхане.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде-2018. «Сергеева приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — говорится в пресс-релизе CAS.

Новый допинг в сборной России 7
Максим Блинов/РИА "Новости"
Надежда Сергеева во время тренировки в день открытых дверей Федерации бобслея России, 2017 год
10:40

Тем временем в матче за золото в мужском керлинге сборная США обыгрывает шведов со счетом 3:2. Но игра еще идет!

10:35

Ждем финиша еще нескольких спортсменов, и можно будет приступать к церемонии награждения! Имена наших спортсменов уже выставлены в зале для пресс-конференций — теперь их выучил весь лыжный мир.

10:30

Большунов очень расстроен тем, что не взял золото. В данный момент его утешает опытнейший российский лыжник Максим Вылегжанин — трехкратный вице-чемпион Игр-2014.

10:25

Менеджер сборной России по лыжам Юрий Чарковский тоже не остался в стороне и подошел выразить свое восхищение Вяльбе.

10:20

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оказалась в плотном кольце поклонников — что ж, она заслужила самых теплых слов за свою работу.

10:17

Россиянин Алексей Червоткин финишировал 13-м (+4:56,9 минуты), а Денис Спицов — 20-м (+8:02,5).

10:15

Результат олимпийского чемпиона Нисканена — 2:08:22,1, серебряный призер Большунов отстал на 18,7 секунд, а обладатель бронзы Ларьков — на 2:37,5 минуты.

10:12

Россиянин Ларьков приходит к финишу третьим! У России две медали в лыжном масс-старте! Невероятно!

10:12

Ларьков тем временем оторвался от группы и идет за бронзой!

10:10

Большунов финишировал вторым! Это серебро!

10:09

Все, судьба золота решена. Финн Нисканен выходит на финишную прямую с отрывом от Большунова!

10:08

Разница уже велика — семь секунд. А ведь осталось совсем чуть-чуть до финиша! Кажется, у Большунова уже нет сил.

10:07

Нисканен рванул! Это опасная атака! Между ним и Большуновым две секунды. Большунов пытается догнать соперника.

10:06

Лидерам осталось чуть больше полутора километров до финиша. Надо грамотно сохранить силы на последний рывок.

10:05

Ларьков тем временем идет в лидерах группы борцов за бронзу.

10:04

Все заволакивает туман и снежная завеса. В таких условиях очень сложно бежать. Ни Большунов, ни Нисканен не решаются на атаку, чтобы не выдохнуться раньше времени.

10:03

Лидеры «везут» всей группе, которая будет бороться за бронзу, две с половиной минуты. Вот это мощь...

10:01

Нисканен отстает от Большунова всего на 0,6 секунды — вплотную идут спортсмены.

09:59

Вот это да! Забыли мы о других участниках гонки. А Полторанин встал окончательно, и его настигли преследователи, в том числе и Андрей Ларьков! Так что, есть шансы на две медали!

09:56

Догнал Нисканен Большунова, и лидеры продолжают бежать вместе. Кто знает, может быть, мы увидим спринт на финише полтинника?

09:52

А Нисканен на новых лыжах догоняет Большунова. Никто не хочет проигрывать.

09:50

Тем временем начался мужской финал в керлинге между Швецией и США. Сыгран один энд и счет 0:0.

09:48

Нисканен меняет лыжи, а Большунов уже сделал это ранее. И между лидерами уже 11 секунд!

09:45

За десять километров до финиша Большунов ведет за собой Нисканена, а Полторанин отстает уже более чем на минуту.

09:40

Зрители внимательно следят за увлекательной гонкой.

09:36

Есть контакт! Большунов догнал Нисканена!

09:31

Постепенно настигает финна Большунов! До конца гонки еще 15 км.

09:28

Мощно идет Большунов! Уже в 11 секундах он от Нисканена. Есть шанс на золото в лыжах у нас. Полторанин уже безнадежно отстал от россиянина.

09:19

Великолепен Большунов! Уже достал он Полторанина и продолжает погоню за Нисканеном. По чуть-чуть но выбирает отставание.

09:14

Нисканен добавил, у оторвался от Полторанина на шесть секунд. Большунов тоже очень хорош — уже 18 секунд уступает финну. Подтягивается немного.

09:11

Очень мощно идет дуэт лидеров Нисканен и Полторанин в лыжной гонке на 50 км. Большунов идет третьим в 20 секундах. Но он оторвался от норвежцев тоже на 20 секунд.

09:04

У мужчин в сноуборде определились медалисты. Швейцарец Невин Гальмарини выиграл золото, хозяин Олимпиады Ли Санг Хо стал серебряным призером, а словенец Зан Косир взял бронзу.

09:01

Дюрхауг не выдержал темпа, и Большунов вышел на второе место, возглавив группу преследователей.

08:54

Возвращаемся на лыжню. Пошли уже разрывы в гонке после 20 км. Иво Нисканен, казахстанец Алексей Полторанин и норвежец Гиклас Дюрхауг создали маленький отрыв, который разорвал пелотон. В группе претендентов из россиян удержался только Большунов.

08:51

У женщин в сноуборде произошло то, чего так многие ждали. Фантастическая чешка Эстер Ледецка стала двукратной олимпийской чемпионкой Пхенчхане. Первое золото она выиграла в горных лыжах в супергиганте, а второе — прямо сейчас в слаломе-гиганте в сноуборде. Такого еще не было в истории Игр. На одной Олимпиаде два золота в разных видах спорта! Серебро и бронза у немок — Селины Йорг и Рамоны Хофмайстер. Заварзина осталась четвертой.

08:47

Эх, что-то сегодня не то с Аленой. Опять допустила Заварзина ошибку на трассе и упала. Четвертое место у Алены Заварзиной.

08:46

Итак, внимание! Заварзина и немка Рита Хофмайстер соревнуются в финале B за бронзовую медаль.

08:40

Еще немного сократилась основаная группа в лыжной гонке на 50 км, и все россияне, как и норвежцы, держатся в пелотоне.

08:36

Эх, ошиблась Заварзина в повороте и сошла с трассы. Теперь поборется в малом финале за бронзу.

08:34

Возвращаемся на соревнования по сноуборду. Заварзина ведет борьбу в полуфинале.

08:30

Червоткин продолжает бежать в голове пелотона, а остальные наши ребята пока идут в середине группы.

08:25

Червоткин вышел на первое место в группе. За ним четыре норвежца идут.

Олимпиада 2018. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 2
Александр Вильф/РИА Новости
Алексей Червоткин, завоевавший второе место на дистанции эстафеты 4x10 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх
08:22

Временно переносимся на лыжную трассу. Постепенно просеивается пелотон, но все наши ребята идут в основной группе, которую ведет за собой Мартин Йонсруд Сундбю.

08:19

Начался четвертьфинал у мужчин, но все россияне уже выбыли из борьбы.

08:16

Есть победа! Заварзина в полуфинале! Там она поборется с немкой Селиной Йорг за выход в финал.

08:13

Алена Заварзина в четвертьфинале соревнуется с Юлией Цогг из Швейцарии.

08:11

В сноуборде женщины повели борьбу в четвертьфинале.

08:09

А в это время стартовала лыжная гонка у мужчин на 50 км классическим стилем. Болеем за наших — Дениса Спицова, Александра Большунова, Алекся Червоткина и Андрея Ларькова.

По накатанной: лыжники спасают Россию 6
Алексей Филиппов/РИА "Новости"
Российские спортсмены Денис Спицов (слева) Александр Большунов в финале командного спринта среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, 21 февраля 2018 года
08:06

И второй российский участник Дмитрий Сарсембаев в восьмом заезде выступает. Проиграл Сарсембаев корейцу Ли Сан Хо, и также выбыл из борьбы. В мужской части соревнований россиян увы не осталось.

07:55

Вик Уайлд на старте. Эх, проиграл Уайлд сильному итальянцу Роланду Фишналлеру и очень рано выбыл из борьбы.

Уайлд
РИА Новости
Российский сноубордист Вик Уайлд в Пхенчхане
07:49

А теперь мужчины будут соревноваться в 1/8 финала.

07:48

Тудегешева в своем заезде проиграла немке Селине Йорг. Получается, что только Алена Заварзина будет представлять Россию в четвертьфинале.

07:41

Какой накал, так и до инфаркта можно довести! Заварзина обошла словенку Глорию Котник всего на три сотых секунды! Главное, что прошла в четвертьфинал.

В следующей стадии Заварзина встретится с Юлией Цогг из Швейцарии.

07:40

И Заварзина на старте!

07:37

Милена Быкова уступила в своем заезде австрийке Даниэле Ульбинг и выбыла из соревнований. Но у нас впереди еще две участницы.

07:30

Начался первый заезд. И уже драма! Ина Мешик из Австрии опередила немку Каролин Лангенхорст всего на две сотые секунды и прошла в четвертьфинал.

07:20

А мы готовимся к очень важному для нас старту. В 7.30 мск начнутся заезды 1/8 финала в слаломе-гиганте у сноубордистов. Первыми выйдут на склон женщины. Милена Быкова стартует в третьем заезде, Алена Заварзина в пятом, Екатерина Тудегешева в восьмом.

07:10

В Международном комитете отреагировали на бойкот американцев тюменского этапа Кубка мира по биатлону. «Бойкоты мало что приносят. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», — приводит слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса «Р-Спорт».

МОК
http://nna-leb.gov.lb
Президент МОК Томас Бах
06:50

Командные соревнования по горным лыжам подошли к концу. Команда Швейцарии одержала победу, Австрия завоевала серебро, а бронзу взял квартет из Норвегии.

06:35

А тем временем Федерация биатлона США приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«Недавнее решение IBU сохранить этап Кубка мира в Тюмени (Россия) совершенно неприемлемо. Мы не может выступать там с чистой совестью, когда боремся за чистоту спорта и переживаем за собственную безопасность», — говорится в заявлении организации.

06:20

Бобслеисты завершили на сегодня соревнования. Закончилась вторая попытка, после которой немецкий экипаж Фридриха упрочил свое лидерство. На второй позиции идет команда Южной Кореи, а тройку сильнейших замыкает еще один квартет из Германии. Россияне чуть поправили свое положение, поднявшись на 16-е место.

06:10

В горных лыжах определились полуфиналисты командных соревнований. Австрия поборется за выход в финал с Норвегией, а Франция со Швейцарией.

06:00

Сегодня очень важный день для российского спорта. На заседании исполкома МОК будет принято решение о снятии санкций с ОКР и допуске российских спортсменов на церемонию закрытия Олимпиады с государственной символикой.

Известно, что многие пункты были выполнены, включая выплату в размере $15 млн на борьбу с допингом. Однако на этих Играх было два случая положительных допинг-проб у россиян, что может заставить МОК передумать.

05:50

В командных соревнованиях по горным лыжам российская сборная не пробилась в четвертьфинал, уступив в 1/8 финала мощнейшей команде Норвегии.

Хорошилов
Reuters
Александр Хорошилов во время прохождения слаломной трассы в Кицбюэле
05:40

Разыгран первый комплект медалей 14-го дня Олимпиаде.

Золото в биг-эйре выиграл канадец Себастьен Тутан, серебро — американец Кайли Мак, а бронзу взял британец Билли Морган.

05:36

Есть новости о бобслеистке Надежде Сергееве, чья допинг-проба дала положительный результат.

Спортсменка отказалась от вскрытия пробы B. Дело российской бобслеистки передано в CAS международным олимпийским комитетом.

05:27

Завершился первый спуск в бобслее у мужских четверок. Лучшее время показал немецкий квартет пилота Франческо Фридриха. Российская четверка Максима Андрианова показал всего лишь 18-й результат.

05:22

У мужчин в слаломе-гиганте дальше прошли два представителя России - Вик Уайлд с девятым результатом и Дмитрий Сарсембаев с 14-м.

05:20

В слаломе-гиганте в сноуборде завершилась квалификация. У женщин в 1/8 финала пробились три россиянки — Заварзина, Милена Быкова и Екатерина Тудегешева.

Причем Заварзина показала второй результат, что дало ей соответствующий посев. А лучшие секунды принадлежат олимпийской чемпионке Пхенхчана в супергиганте в горных лыжах Эстер Ледецка их Чехии.

Заварзина Уайлд
РИА Новости
Вик Уайлд и Алена Заварзина после окончания финала параллельного гигантского слалома на соревнованиях по сноуборду на Олимпийских играх в Сочи
05:10

Сегодня будет разыграно сразу восемь комплектов наград. В дисциплине сноуборда биг-эйр мужчины поборются за золото, горнолыжники примут участие в дебютнои олимпийском виде — командных соревнованиях. В конькобежном спорте пройдут масс-старты у женщин и мужчин, а мужские сборные Швеции и США по керлингу сыграют в финале. Мы же с нетерпением ждем слалом-гигант в сноуборде, где на старт выйдут много российских спортсменов, включая олимпийского чемпиона Вика Уайлда и бронзовую медалистку Сочи Алену Заварзину, а также лыжную гонку на 50 км, где поболеем за четверых россйиских атлетов.

05:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции 15-го медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018.

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