МОК решает судьбу российского флага. LIVE
Онлайн-трансляция 15-го дня Олимпиады в Пхенчхане
В эти минуты в Южной Корее начинаются полуфиналы в масс-старте в конькобежном спорте среди женщин. Дисциплина, кстати, дебютирует на Олимпийских играх. Жаль, что россиян не будет в этих соревнованиях.
Поздняков высказал свое отношение к двум случаям допинга россиян на Играх — керлингиста Крушельницкого, который в итоге лишился бронзу в дабл-миксе, и бобслеистки Сергеевой.
«Эти два случая показывают не системность, не попытку преимущества одного над другим. Качество препаратов и субстанции говорят о халатном применении. Один случай для нас странный и непонятный, второй — халатность», — сообщил чиновник.
Возвращаемся к пресс-конференции. Глава российской делегации на Играх Поздняков заверил, что отечественные спортсмены соблюдали все запреты МОК на национальную символику во время Олимпиады. «Спортсмены и делегация с нашей точки зрения полностью соответствовали требованиям в соответствии с решением исполкома МОК. К сожалению, мы не знаем и не слышали отчет, который подготовил МОК на эту тему. Мы были приглашены после того, как он был публично оглашен на заседании.
Но, по моим ощущениям, большинство в этом отчете будет носить позитивный в нашем отношении характер. Мы тесно сотрудничали с МОК, проблем на операционном уровне не существовало», — заверил Поздняков.
Кроме того, Фуркад призвал позволить россиянам пройти на церемонии закрытия Олимпиады-2018 под своим флагом — как раз то, что в данный момент обсуждает исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на своем заседании. «Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом.
Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским».
Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил против того, чтобы намеренно пропускать этап Кубка мира в Тюмени. «Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие.
Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных.
А вот уже и неприятные известия, которые врываются в наше повествование.
Сборная Чехии по биатлону вслед за американцами готова игнорировать этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, заявив, что спортсмены намерены пойти на такой шаг в поддержку «чистого» спорта.
Чешская федерация даже готова к тому, что потеряет квоты биатлонистов в следующем сезоне Кубка мира.
«Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно», — цитирует Хамзу издание Sport.
Немного приятных новостей в связи с присутствием на пресс-конференции наших фигуристок. На доме Алины Загитовой в Ижевске был повешен плакат: «Здесь живет олимпийская чемпионка. Гордимся! Соседи», сообщает Первый канал.
Слово взяла Евгения Медведева:
«По поводу флага буду говорить лично от себя. Всю Олимпиаду мы прошли под одним статусом. Буду очень рада, если нам разрешат пройти под нашим флагом. Но когда я стояла на пьедестале, флага не видела. Если церемония закрытия пройдет в том же русле, спокойно это приму», — заявила спортсменка.
Также глава российской делегации на Играх прокомментировал ситуацию с пойманной на допинге бобслеисткой Надеждой Сергеевой.
«Сергеева в настоящий момент находится по дороге на родину. Она отказалась от вскрытия пробы В, тем самым признав факт сдачи положительного теста. С ней общались врачи команды.
Нужно было выяснить, каким образом это произошло. На мой взгляд, была проявлена халантность. Запрос на терапевтическое исключение для приема нужного препарата сделан не был».
Поздняков также подробно рассказал о том, что поведал членам исполкома МОК в оправдание России.
«В своем выступлении я обратил внимание, что допинговая система в России полностью реструктурирована. Многое сделано, еще больше предстоит сделать.
Борьба за интересы «чистых» спортсменов — наше общее дело, которому мы следовали и будем следовать.
Как глава делегации я принес всем атлетам и членам других делегаций извинения за случаи обнаружения допинга у наших спортсменов. Надеюсь, все понимают, что здесь нет системности, и факты применения запрещенных веществ не носят злой умысел», — цитирует Позднякова спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
«В завершении своего выступления я обратил внимание на то, что все мы, спортсмены и тренеры, считаем лучшим подарком восстановление ОКР в правах и возвращение флага России», — подчеркнул Поздняков.
Итак, заговорил Поздняков:
«Только что мы с Медведевой вернулись с заседания исполкома МОК. В числе вопросов был и «наш» вопрос. Присутствовали там порядка десяти минут. За это время рассказали членам исполкома, чего мы добились за прошедший период, как прошли Олимпиаду. Наша позиция – мы твердо считаем, что полностью выполнили условия, выдвинутые исполкомом 5 декабря (для восстановления Олимпийского комитета России в правах. — «Газета.Ru»).
Нас тепло встретил глава МОК Томас Бах, начав речь с поздравлений Медведевой с успехом в одиночном турнире. Это было самое посещаемое состязание в Пхенчхане-2018. Поздравляю Евгению и Алину Загитову с заслуженными наградами», — сказал чиновник.
Спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев в данный момент присутствует в зале, в котором фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева в компании главы российской делегации Станислава Позднякова готовятся сделать важное заявление.
Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) приняла к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской бобслеистке Надежде Сергеевой, о чем было заявлено на официальном сайте организации.
Напомним, CAS признал россиянку виновной в употреблении допинга и отстранил на время Олимпиады-2018. По завершении Игр в CAS должны продолжиться разбирательства по этому делу, в котором примут участие Сергеева и ИБСФ.
Министр спорта Павел Колобков считает, что Олимпиада-2018 представила миру новые российские имена в лыжных гонках.
«Эти Игры открыли новые имена в российском лыжном спорте. Среди них — Александр Большунов, который завершил эту Олимпиаду с четырьмя наградами, и Андрей Ларьков, который сегодня выиграл свою вторую олимпийскую медаль.
Гонка на 50 км — тяжелая и непредсказуемая, но наши ребята уверенно и красиво вошли в тройку призеров. Большое им спасибо.
Желаю нашим лыжницам, которые завтра участвуют в марафоне на 30 км, не менее высоких результатов», — заключил министр.
Важные новости о судьбе Олимпийского комитета России (ОКР).
В настоящий момент в Пхенчхане проходит заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который должен решить, восстанавливать ли ОКР в правах (тогда наши спортсмены смогут выступать под своим флагом) или нет.
В здании, где проходят дискуссии МОК, находятся в этот момент глава делегации России Станислав Поздняков и фигуристка Евгения Медведева.
Открывая заседание исполкома, глава МОК Томас Бах заявил, что в субботу будет рассмотрен вопрос статуса ранее дисквалифицированного Олимпийского комитета России.
Возвращаясь к лыжам: серебряный призер масс-старта на 50 км Большунов нелестно высказался о финне Нисканене, который завоевал золото.
«Когда догнал Нисканена, он начал показывать типа он устал. Так дышал, как будто помирает. Я понимал, что это все наиграно. Чересчур некрасиво это делать. Но мне реально было пофиг на него, потому что я понимал, что он ерундой страдает. Я такими уловками не пользуюсь. Бегу так, как себя чувствую», — заявил Большунов в разговоре с журналистами.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объяснил, почему не хочет нести флаг Франции на церемонии закрытия Олимпиады-2018.
«Четыре года назад я был знаменосцем на церемонии закрытия в Сочи, и думаю, что было бы хорошо, если бы здесь этим занимался не я. Как и в случае со мной в Сочи, считаю, что нести флаг страны на закрытии должен человек, который символизирует собой будущее спорта.
А я не уверен, что являюсь спортсменом — символом французской команды. Не знаю, кто будет знаменосцем, но есть люди, которые могли бы отлично исполнить эту роль, например, 19-летняя Перрин Лаффон. Игры еще не закончены, есть шанс на медаль у Алексис Контен в коньках — он был бы хорошим знаменосцем», — цитирует биатлониста ledauphine.com.
Немножко антидопинговых новостей. Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил сомнения в «чистоте» норвежских спортсменов, которые в большом количестве просят терапевтические исключения для того, чтобы употреблять препараты от астмы.
«Может быть, норвежцы злоупотребляют препаратами и, таким образуют, по сути принимают допинг? Это явная возможность для тех, кто хочет употреблять запрещенные стимулятор», — заявил Зеппельт в эфире Deutsche Welle.
На данный момент неизвестно, планирует ли журналист начать расследование в отношении норвежской сборной.
Тренер Витолиньш пообещал провести с хоккеистами серьезную предыгровую беседу, что те не восприняли Германию как легкого соперника.
«Я думаю, что сейчас мы нагнетать не будем, но перед игрой еще раз обязательно это проговорим о возможном недонастрое. Все ключевые моменты со шведами и канадцами создавались, когда те давили-давили, но получали ненужные удаления и были наказаны. А потом с 0:1 выбираться будет трудно. Немцы играют только от обороны, поэтому дисциплина, повторюсь, будет определяющей», — заключил тренер.
Один из тренеров сборной России по хоккею Харийс Витолиньш рассказал, какой фактор сыграет важнейшую роль в исходе матча за золото Олимпиады между «Красной машиной» и Германией.
«Если бы немцы выиграли только одну игру, то одно дело. Но они дошли до финала, и это уже не случайность. Они играют просто и надежно. Это сильная физически команда. Надо быть готовыми, играть в свою игру, и дисциплина будет одним из главных факторов», - цитирует Витолиньша «Р-Спорт».
А теперь — к хоккею! Стало точно известно (хотя в этом мало кто сомневался), что ворота сборной России в финальном матче олимпийского турнира против Германии будет защищать Василий Кошечкин.
Напомним, Кошечкин провел в основном составе все игры «Красной машины» на Олимпиаде, уступив место в воротах Илье Сорокину только в третьем периоде матча против Словении при счете 6:1 в пользу России.
Спецкор «Газеты.Ru» в Южной Корее Дмитрий Окунев прислал фотографию обновленного стенда с российскими победителям и призерами Игр. Там произошло приятное обновление после лыжного масс-старта.
Тем временем определились обладатели олимпийского золота в мужском керлинге. В решающем матче между американцами и шведами победу одержала сборная США — 10:7. Поздравляем звездно-полосатых!
Великое достижение нашего 21-летнего лыжника Большунова: он взял четыре награды на Олимпиаде-2018 (три серебра и бронзу) и почти установил рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Играх в истории советского и российского мужского лыжного спорта.
По общему количеству наград лидирует советский лыжник Николай Зимятов с пятью медалями — четыре золота и серебро.
Бронзовый призер лыжного марафона Ларьков заверил, что рад третьему месту.
«Тактика на гонку построилась естественным образом. Стало холоднее, лыжи плохо бежали, но я поменял их и вернулся в борьбу. Откровенно говоря, эта бронза — неожиданный результат, я рассчитывал попасть в топ-5. Сейчас я, безусловно, счастлив», — признался россиянин.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поругалась с известным спортивным журналистом Дмитрием Егоровым во время лыжного масс-старта на 50 км, передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
Егоров снимал на видео реакцию главы ФЛГР на гонку, несмотря на просьбу Вяльбе не делать этого. Глава российских лыж дисквалифицирована МОК и наблюдает за всеми соревнованиями Игр с трибуны.
«Ты потом во всякие «ютубы» выкладываешь, как я матом ругаюсь. Хотя твое дело — новости давать», — обратилась Вяльбе к журналисту.
Конфликт был улажен после того, как Егоров извинился перед главой ФЛГР. Вяльбе и журналист пожали друг другу руки.
На ошибку Большунова в смене лыж указал и опытный российский лыжник Никита Крюков. «Саня!!!!!! Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал?!???! Блин, ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал финна, но совершил тактическую ошибку.
Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя! Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал, и я тебя понимаю. Сочинскому серебру я тоже не очень радовался… Все равно ты умничка без преувеличения! Обнимаю, дружище! Не грусти, теперь все закончено на четыре года точно.
Андрей Ларьков, а вот ты большой молодец! Бронза, медаль, ты сделал ее!», — написал Крюков в инстаграме.
Тренер российской команды Юрий Бородавко оценил выступление Большунова гораздо строже, укорив того за «детские ошибки». «Ребята молодцы, поздравляю их с завоеванием серебра и бронзы. Большунов был очень близок к золоту, но ошибся сам — когда потерял время на смене лыж. На повторе видно, что Нисканен от него уехал. Это детские ошибки и стопроцентно его.
Если бы их этих ошибок не было, то Большунов был бы первым, потому что он более хороший спринтер, чем Нисканен. Большунов просто отдал золотую медаль. Обидно, когда такие проигрыши связаны с невыполнением установки, которая обговаривалась ранее», — подытожил специалист.
Первый тренер Большунова Николай Нехитров проанализировал выступление серебряного призера олимпийского масс-старта на 50 км.
«Выступление Александра очень достойное, порадовал страну, и вообще наши спортсмены отлично выступили. Но Александру нужно было бы сменить лыжи перед последним кругом.
Победивший в итоге финн Ийво Нисканен сделал ускорение на спуске, вырвался вперед, если бы лыжи одинаково работали, был бы фотофиниш.
Александру, видимо, не хотелось менять лыжи, и он бежал на той смазке, которая грязи поднабрала, и разница в скольжении была заметной», — цитирует специалиста ТАСС.
Взявший бронзу россиянин Ларьков рассказал о небольших сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время гонки.
Завоевавший бронзу лыжник Большунов поделился впечатлениями от награды. «Для меня это была отличная Олимпиада, но сегодня мне очень хотелось выиграть. Почему не удалось здесь победить? Ближе к финишу похолодало, да и лыжи сегодня были не те.
На последнем спуске это было очень хорошо заметно. К сожалению, гонка сегодня прошла не по моему сценарию, в ином случае я бы победил», — заявил спортсмен.
При этом выделять кого-то одного Вяльбе не стала, в очередной раз похвалил всю свою команду, столь триумфально шествующую по Пхенчхану.
«Вся наша команда — феномен, потому что все молодые, за исключением Ларькова. Дай бог, чтобы в будущем они были только лучше», — сказала она.
«Большунов тактически идеально провел гонку, — говорит Вяльбе после марафона. — Проблема в том, что у него схватило печень. Если бы этого не было, он бы продолжил бороться дальше. Такое часто бывает у спортсменов, к сожалению. Андрей Ларьков наконец-то поверил в себя и показал сегодня нам всем, что может бороться за призы».
В финале керлинга тем временем уже шестой энд завершился — по его итогам все тем же минимальным преимуществом (6:5) владеют США.
Счастливое фото одного из сегодняшних героев.
Любопытная статистика: на Играх-2018 в Пхенчхане золото сумели взять представители аж 22 стран. Это стало повторением рекорда Сочи-2014 — разнообразнее Олимпиад в этом плане в истории не было.
СМИ сообщают, что в Пхенчхане ранее полицией были задержаны спортсмен и менеджер из Канады, угнавшие автомобиль в нетрезвом виде. Имена хулиганов не называются, однако известно, что их уже освободили.
Тем временем в лыжах состоялась церемония награждения: Большунов встал на вторую ступеньку пьедестала почета, Ларьков — на третью, а выше всех был финн Ийво Нисканен. На стадионе громче всего слышно крики «Молодцы! Молодцы!». Наши люди — везде.
Менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин объяснил отказ Сергеевой от проверки пробы В боязнью получить еще более серьезные санкции, чем грозят ей в данной ситуации.
«Спортсмены в курсе, что, если настаивать на вскрытии пробы B, то им могут назначить более жесткое наказание. Если ограничиться пробой A, то атлет осознает вину и далее следуют более мягкие санкции. Сергеева осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку», — цитирует менеджера RT.
Напомним, ранее Сергеева добровольно отказалась от вскрытия своей запасной пробы — под буквой B. Эта процедура обычно применяется, чтобы удостовериться, что в колбу с основной пробой — под литерой А — ничего случайно не попало и не было подмешано. В обе емкости помещается один и тот же анализ.
Судя по всему, бобслеистка уверена, что проверка ее биоматериала из второй колбы даст такой же неутешительный результат.
Печальные, но крайне важные новости о российской бобслеистке Надежде Сергеевой, сдавшей положительный допинг-тест в Пхенчхане.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде-2018. «Сергеева приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — говорится в пресс-релизе CAS.
Тем временем в матче за золото в мужском керлинге сборная США обыгрывает шведов со счетом 3:2. Но игра еще идет!
Ждем финиша еще нескольких спортсменов, и можно будет приступать к церемонии награждения! Имена наших спортсменов уже выставлены в зале для пресс-конференций — теперь их выучил весь лыжный мир.
Большунов очень расстроен тем, что не взял золото. В данный момент его утешает опытнейший российский лыжник Максим Вылегжанин — трехкратный вице-чемпион Игр-2014.
Менеджер сборной России по лыжам Юрий Чарковский тоже не остался в стороне и подошел выразить свое восхищение Вяльбе.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оказалась в плотном кольце поклонников — что ж, она заслужила самых теплых слов за свою работу.
Россиянин Алексей Червоткин финишировал 13-м (+4:56,9 минуты), а Денис Спицов — 20-м (+8:02,5).
Результат олимпийского чемпиона Нисканена — 2:08:22,1, серебряный призер Большунов отстал на 18,7 секунд, а обладатель бронзы Ларьков — на 2:37,5 минуты.
Россиянин Ларьков приходит к финишу третьим! У России две медали в лыжном масс-старте! Невероятно!
Ларьков тем временем оторвался от группы и идет за бронзой!
Большунов финишировал вторым! Это серебро!
Все, судьба золота решена. Финн Нисканен выходит на финишную прямую с отрывом от Большунова!
Разница уже велика — семь секунд. А ведь осталось совсем чуть-чуть до финиша! Кажется, у Большунова уже нет сил.
Нисканен рванул! Это опасная атака! Между ним и Большуновым две секунды. Большунов пытается догнать соперника.
Лидерам осталось чуть больше полутора километров до финиша. Надо грамотно сохранить силы на последний рывок.
Ларьков тем временем идет в лидерах группы борцов за бронзу.
Все заволакивает туман и снежная завеса. В таких условиях очень сложно бежать. Ни Большунов, ни Нисканен не решаются на атаку, чтобы не выдохнуться раньше времени.
Лидеры «везут» всей группе, которая будет бороться за бронзу, две с половиной минуты. Вот это мощь...
Нисканен отстает от Большунова всего на 0,6 секунды — вплотную идут спортсмены.
Вот это да! Забыли мы о других участниках гонки. А Полторанин встал окончательно, и его настигли преследователи, в том числе и Андрей Ларьков! Так что, есть шансы на две медали!
Догнал Нисканен Большунова, и лидеры продолжают бежать вместе. Кто знает, может быть, мы увидим спринт на финише полтинника?
А Нисканен на новых лыжах догоняет Большунова. Никто не хочет проигрывать.
Тем временем начался мужской финал в керлинге между Швецией и США. Сыгран один энд и счет 0:0.
Нисканен меняет лыжи, а Большунов уже сделал это ранее. И между лидерами уже 11 секунд!
За десять километров до финиша Большунов ведет за собой Нисканена, а Полторанин отстает уже более чем на минуту.
Зрители внимательно следят за увлекательной гонкой.
Есть контакт! Большунов догнал Нисканена!
Постепенно настигает финна Большунов! До конца гонки еще 15 км.
Мощно идет Большунов! Уже в 11 секундах он от Нисканена. Есть шанс на золото в лыжах у нас. Полторанин уже безнадежно отстал от россиянина.
Великолепен Большунов! Уже достал он Полторанина и продолжает погоню за Нисканеном. По чуть-чуть но выбирает отставание.
Нисканен добавил, у оторвался от Полторанина на шесть секунд. Большунов тоже очень хорош — уже 18 секунд уступает финну. Подтягивается немного.
Очень мощно идет дуэт лидеров Нисканен и Полторанин в лыжной гонке на 50 км. Большунов идет третьим в 20 секундах. Но он оторвался от норвежцев тоже на 20 секунд.
У мужчин в сноуборде определились медалисты. Швейцарец Невин Гальмарини выиграл золото, хозяин Олимпиады Ли Санг Хо стал серебряным призером, а словенец Зан Косир взял бронзу.
Дюрхауг не выдержал темпа, и Большунов вышел на второе место, возглавив группу преследователей.
Возвращаемся на лыжню. Пошли уже разрывы в гонке после 20 км. Иво Нисканен, казахстанец Алексей Полторанин и норвежец Гиклас Дюрхауг создали маленький отрыв, который разорвал пелотон. В группе претендентов из россиян удержался только Большунов.
У женщин в сноуборде произошло то, чего так многие ждали. Фантастическая чешка Эстер Ледецка стала двукратной олимпийской чемпионкой Пхенчхане. Первое золото она выиграла в горных лыжах в супергиганте, а второе — прямо сейчас в слаломе-гиганте в сноуборде. Такого еще не было в истории Игр. На одной Олимпиаде два золота в разных видах спорта! Серебро и бронза у немок — Селины Йорг и Рамоны Хофмайстер. Заварзина осталась четвертой.
Эх, что-то сегодня не то с Аленой. Опять допустила Заварзина ошибку на трассе и упала. Четвертое место у Алены Заварзиной.
Итак, внимание! Заварзина и немка Рита Хофмайстер соревнуются в финале B за бронзовую медаль.
Еще немного сократилась основаная группа в лыжной гонке на 50 км, и все россияне, как и норвежцы, держатся в пелотоне.
Эх, ошиблась Заварзина в повороте и сошла с трассы. Теперь поборется в малом финале за бронзу.
Возвращаемся на соревнования по сноуборду. Заварзина ведет борьбу в полуфинале.
Червоткин продолжает бежать в голове пелотона, а остальные наши ребята пока идут в середине группы.
Червоткин вышел на первое место в группе. За ним четыре норвежца идут.
Временно переносимся на лыжную трассу. Постепенно просеивается пелотон, но все наши ребята идут в основной группе, которую ведет за собой Мартин Йонсруд Сундбю.
Начался четвертьфинал у мужчин, но все россияне уже выбыли из борьбы.
Есть победа! Заварзина в полуфинале! Там она поборется с немкой Селиной Йорг за выход в финал.
Алена Заварзина в четвертьфинале соревнуется с Юлией Цогг из Швейцарии.
В сноуборде женщины повели борьбу в четвертьфинале.
А в это время стартовала лыжная гонка у мужчин на 50 км классическим стилем. Болеем за наших — Дениса Спицова, Александра Большунова, Алекся Червоткина и Андрея Ларькова.
И второй российский участник Дмитрий Сарсембаев в восьмом заезде выступает. Проиграл Сарсембаев корейцу Ли Сан Хо, и также выбыл из борьбы. В мужской части соревнований россиян увы не осталось.
Вик Уайлд на старте. Эх, проиграл Уайлд сильному итальянцу Роланду Фишналлеру и очень рано выбыл из борьбы.
А теперь мужчины будут соревноваться в 1/8 финала.
Тудегешева в своем заезде проиграла немке Селине Йорг. Получается, что только Алена Заварзина будет представлять Россию в четвертьфинале.
Какой накал, так и до инфаркта можно довести! Заварзина обошла словенку Глорию Котник всего на три сотых секунды! Главное, что прошла в четвертьфинал.
В следующей стадии Заварзина встретится с Юлией Цогг из Швейцарии.
И Заварзина на старте!
Милена Быкова уступила в своем заезде австрийке Даниэле Ульбинг и выбыла из соревнований. Но у нас впереди еще две участницы.
Начался первый заезд. И уже драма! Ина Мешик из Австрии опередила немку Каролин Лангенхорст всего на две сотые секунды и прошла в четвертьфинал.
А мы готовимся к очень важному для нас старту. В 7.30 мск начнутся заезды 1/8 финала в слаломе-гиганте у сноубордистов. Первыми выйдут на склон женщины. Милена Быкова стартует в третьем заезде, Алена Заварзина в пятом, Екатерина Тудегешева в восьмом.
В Международном комитете отреагировали на бойкот американцев тюменского этапа Кубка мира по биатлону. «Бойкоты мало что приносят. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», — приводит слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса «Р-Спорт».
Командные соревнования по горным лыжам подошли к концу. Команда Швейцарии одержала победу, Австрия завоевала серебро, а бронзу взял квартет из Норвегии.
А тем временем Федерация биатлона США приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
«Недавнее решение IBU сохранить этап Кубка мира в Тюмени (Россия) совершенно неприемлемо. Мы не может выступать там с чистой совестью, когда боремся за чистоту спорта и переживаем за собственную безопасность», — говорится в заявлении организации.
Бобслеисты завершили на сегодня соревнования. Закончилась вторая попытка, после которой немецкий экипаж Фридриха упрочил свое лидерство. На второй позиции идет команда Южной Кореи, а тройку сильнейших замыкает еще один квартет из Германии. Россияне чуть поправили свое положение, поднявшись на 16-е место.
В горных лыжах определились полуфиналисты командных соревнований. Австрия поборется за выход в финал с Норвегией, а Франция со Швейцарией.
Сегодня очень важный день для российского спорта. На заседании исполкома МОК будет принято решение о снятии санкций с ОКР и допуске российских спортсменов на церемонию закрытия Олимпиады с государственной символикой.
Известно, что многие пункты были выполнены, включая выплату в размере $15 млн на борьбу с допингом. Однако на этих Играх было два случая положительных допинг-проб у россиян, что может заставить МОК передумать.
В командных соревнованиях по горным лыжам российская сборная не пробилась в четвертьфинал, уступив в 1/8 финала мощнейшей команде Норвегии.
Разыгран первый комплект медалей 14-го дня Олимпиаде.
Золото в биг-эйре выиграл канадец Себастьен Тутан, серебро — американец Кайли Мак, а бронзу взял британец Билли Морган.
Есть новости о бобслеистке Надежде Сергееве, чья допинг-проба дала положительный результат.
Спортсменка отказалась от вскрытия пробы B. Дело российской бобслеистки передано в CAS международным олимпийским комитетом.
Завершился первый спуск в бобслее у мужских четверок. Лучшее время показал немецкий квартет пилота Франческо Фридриха. Российская четверка Максима Андрианова показал всего лишь 18-й результат.
У мужчин в слаломе-гиганте дальше прошли два представителя России - Вик Уайлд с девятым результатом и Дмитрий Сарсембаев с 14-м.
В слаломе-гиганте в сноуборде завершилась квалификация. У женщин в 1/8 финала пробились три россиянки — Заварзина, Милена Быкова и Екатерина Тудегешева.
Причем Заварзина показала второй результат, что дало ей соответствующий посев. А лучшие секунды принадлежат олимпийской чемпионке Пхенхчана в супергиганте в горных лыжах Эстер Ледецка их Чехии.
Сегодня будет разыграно сразу восемь комплектов наград. В дисциплине сноуборда биг-эйр мужчины поборются за золото, горнолыжники примут участие в дебютнои олимпийском виде — командных соревнованиях. В конькобежном спорте пройдут масс-старты у женщин и мужчин, а мужские сборные Швеции и США по керлингу сыграют в финале. Мы же с нетерпением ждем слалом-гигант в сноуборде, где на старт выйдут много российских спортсменов, включая олимпийского чемпиона Вика Уайлда и бронзовую медалистку Сочи Алену Заварзину, а также лыжную гонку на 50 км, где поболеем за четверых россйиских атлетов.
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