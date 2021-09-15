Папа Римский отказался менять таинство венчания ради однополых пары

Папа Римский Франциск заявил на пресс-конференции по возвращении из Словакии, что однополые пары не могут венчаться. Об этом сообщает ТАСС.
«Брак — это таинство, это ясно, и у церкви нет полномочий менять таинства. Но людям другой сексуальной ориентации нужно помогать, важно помогать, не меняя природы церкви», — сказал предстоятель Римско-католической церкви.
Он отметил, что гомосексуальные пары могут рассчитывать на поддержку государства «в наследственных вопросах и вопросах здоровья».
Франциск подчеркнул, что запрет на венчание гомосексуалов не означает, что Бог отвернулся от них.
«Господь любит всех, но не ждите, чтобы церковь отказалась от его наследия», — объяснил понтифик.
Ранее Папа во время встречи с представителями экуменического совета, проходившей в Словакии, процитировал притчу «Великий инквизитор» из произведения российского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы» .