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«Украинцы не нужны — ни мертвые, ни живые». Киев отказался забирать погибших в Константиновке

МО РФ: Киев отказался от акции по передаче погибших в Константиновке военных ВСУ
Обмен телами между Россией и Украиной, архивное фото, 2026 год
Ruptly/POOL/ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложенной Россией гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ из Константиновки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что такое решение свидетельствует о безразличии Киева к собственным гражданам. Тем временем, украинские власти до сих пор отрицают потерю города, а на Западе заговорили, что взятие Константиновки армией России может осложнить процесс передачи денег и оружия Украине, который должен был ускориться после предстоящего саммита НАТО. Что известно о ситуации вокруг этого города в ДНР — в материале «Газеты.Ru».

Украинская сторона отказалась от предложенной Россией гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ после завершения боевых действий в Константиновке. Об этом 5 июля сообщили в Минобороны РФ.

Накануне российское военное ведомство предложило установить временный режим прекращения огня на несколько часов 6 июля, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что акция носит исключительно гуманитарный характер и направлена на то, чтобы родственники погибших смогли достойно похоронить своих близких.

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Как сообщили в ведомстве, после объявления инициативы более 20 иностранных СМИ выразили желание приехать в Константиновку и присутствовать при проведении акции.

Однако в воскресенье, 5 июля, Минобороны РФ заявило, что Киев отклонил предложение.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также заявили, что украинские власти «не сделали ничего», чтобы забрать тела погибших военнослужащих, и назвали такое отношение проявлением безразличия к собственным гражданам.

Заявление Минобороны прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленскому украинцы не нужны — ни мертвые, ни живые», — сказала она.

По словам дипломата, отказ от гуманитарной акции свидетельствует о том, что украинские власти не считают приоритетом возвращение погибших военнослужащих их семьям.

Взятие Константиновки

В Министерстве обороны заявили о взятии Константиновки под контроль российских войск 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение города «ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики».

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Константиновка считалась одним из самых укрепленных районов украинской армии. Он также подчеркнул, что взятие города стало важным этапом продвижения российских войск.

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При этом украинские власти продолжают отрицать переход Константиновки под контроль российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления Москвы ложью. Позже он предложил Владимиру Путину встретиться в Константиновке, если город действительно находится под контролем России. В ответ на это Песков напомнил, что российский президент готов принять его в Москве.

Несмотря на заявления Зеленского, военные ВСУ подтверждают освобождение из самой Константиновки. 5 июля Telegram-канал «Соловьев Live» опубликовал видеообращение штурмовиков 25-й бригады ВСУ («Рысь»), попавших в плен в Константиновке. Военные заявили, что ситуация в городе находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Реакция за рубежом

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, сообщения о переходе Константиновки под контроль российских войск осложнили позиции Украины и ее западных союзников накануне саммита НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре.

Он считает, что страны альянса рассчитывали использовать встречу для демонстрации успехов Киева и обсуждения дальнейшей военной поддержки, однако ситуация на фронте изменила повестку.

«Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает», — отметил журналист.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, заявил, что был удивлен скоростью, с которой российские войска взяли Константиновку.

«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны... Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там происходит», — сказал Ваннер.

По его словам, украинские источники не спешат подтверждать потерю города, поскольку Константиновка считалась одним из ключевых элементов обороны ВСУ.

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