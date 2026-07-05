«Украинцы не нужны — ни мертвые, ни живые». Киев отказался забирать погибших в Константиновке

МО РФ: Киев отказался от акции по передаче погибших в Константиновке военных ВСУ

Обмен телами между Россией и Украиной, архивное фото, 2026 год

В Минобороны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложенной Россией гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ из Константиновки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что такое решение свидетельствует о безразличии Киева к собственным гражданам. Тем временем, украинские власти до сих пор отрицают потерю города, а на Западе заговорили, что взятие Константиновки армией России может осложнить процесс передачи денег и оружия Украине, который должен был ускориться после предстоящего саммита НАТО. Что известно о ситуации вокруг этого города в ДНР — в материале «Газеты.Ru».

Украинская сторона отказалась от предложенной Россией гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ после завершения боевых действий в Константиновке. Об этом 5 июля сообщили в Минобороны РФ.

Накануне российское военное ведомство предложило установить временный режим прекращения огня на несколько часов 6 июля, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что акция носит исключительно гуманитарный характер и направлена на то, чтобы родственники погибших смогли достойно похоронить своих близких.

Как сообщили в ведомстве, после объявления инициативы более 20 иностранных СМИ выразили желание приехать в Константиновку и присутствовать при проведении акции.

Однако в воскресенье, 5 июля, Минобороны РФ заявило, что Киев отклонил предложение .

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также заявили, что украинские власти «не сделали ничего», чтобы забрать тела погибших военнослужащих, и назвали такое отношение проявлением безразличия к собственным гражданам.

Заявление Минобороны прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленскому украинцы не нужны — ни мертвые, ни живые», — сказала она.

По словам дипломата, отказ от гуманитарной акции свидетельствует о том, что украинские власти не считают приоритетом возвращение погибших военнослужащих их семьям.

Взятие Константиновки

В Министерстве обороны заявили о взятии Константиновки под контроль российских войск 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение города «ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики».

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Константиновка считалась одним из самых укрепленных районов украинской армии . Он также подчеркнул, что взятие города стало важным этапом продвижения российских войск.

При этом украинские власти продолжают отрицать переход Константиновки под контроль российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления Москвы ложью. Позже он предложил Владимиру Путину встретиться в Константиновке, если город действительно находится под контролем России. В ответ на это Песков напомнил, что российский президент готов принять его в Москве.

Несмотря на заявления Зеленского, военные ВСУ подтверждают освобождение из самой Константиновки. 5 июля Telegram-канал «Соловьев Live» опубликовал видеообращение штурмовиков 25-й бригады ВСУ («Рысь»), попавших в плен в Константиновке. Военные заявили, что ситуация в городе находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Реакция за рубежом

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, сообщения о переходе Константиновки под контроль российских войск осложнили позиции Украины и ее западных союзников накануне саммита НАТО , который пройдет 7–8 июля в Анкаре.

Он считает, что страны альянса рассчитывали использовать встречу для демонстрации успехов Киева и обсуждения дальнейшей военной поддержки, однако ситуация на фронте изменила повестку.

«Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает», — отметил журналист.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, заявил, что был удивлен скоростью, с которой российские войска взяли Константиновку.

«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны... Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там происходит», — сказал Ваннер.

По его словам, украинские источники не спешат подтверждать потерю города, поскольку Константиновка считалась одним из ключевых элементов обороны ВСУ.