«Все начиналось как СВО, а стало настоящей войной». Что думают в Кремле о конфликте на Украине

Песков: идет настоящая война, потому что за Украиной стоит Запад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в «настоящую войну» из-за участия западных стран в конфликте. Представитель Кремля также высказался о переговорах, ударах ВСУ по российской инфраструктуре, создании буферной зоны на границе и заявлениях польских политиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Песков назвал специальную военную операцию «настоящей войной» из-за вовлеченности западных государств в конфликт. Он заявил, что западные страны предоставляют Украине разведывательную информацию со спутников и помогают наводить вооружение на российские цели. По мнению Пескова, ЕС «постепенно превращается в военно-политический блок», что усугубляет ситуацию на Украине.

««Идет война, это настоящая война... начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон»,

— сказал представитель Кремля.

Вовлеченность Запада изменила характер конфликта и привела к тому, что России приходится предпринимать дополнительные меры безопасности, отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия по-прежнему предпочла бы добиться поставленных целей дипломатическим путем. Он также выразил надежду, что посреднические усилия США будут продолжены, а Евросоюз не сможет окончательно сорвать переговорный процесс .

Песков также отметил, что Москва продолжает регулярные контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Тем не менее, информация западных СМИ о «ежедневном» общении преувеличена, пояснил Песков и добавил, что представителей США всегда рады видеть в Москве.

Об ударах ВСУ по гражданским объектам

Песков связал увеличение числа украинских атак на объекты гражданской инфраструктуры России с ситуацией на линии боевого соприкосновения.

Представитель Кремля назвал подобные атаки проявлением терроризма и заявил, что российские власти продолжают принимать меры для защиты гражданской инфраструктуры.

Он подчеркнул, что Киев прибегает к ударам по гражданским объектам из-за ухудшения положения своих войск .

Представитель Кремля напомнил о взятии Константиновки, назвав этот город важнейшим рубежом на пути к Краматорску и Славянску. Продвижение российских подразделений демонстрирует конкретные результаты, которые уже невозможно игнорировать, отметил Песков.

Песков отдельно подчеркнул, что на российско-украинской границе необходимо сформировать буферную зону . К этим действиям Москву подталкивает «агрессивная сущность» Киева, пояснил он. По его словам, работа по созданию такой зоны уже планомерно ведется, и российские войска создадут ее в том объеме, который поможет защитить граждан страны.

Провокации Киева

Песков заявил, что Украина стремится создать для Запада информационную картину того, что страна способна оказывать давление на Россию.

Тем не менее, эти попытки не влияют на положение дел, поскольку люди, понимающие ситуацию, хорошо видят бессмысленность подобных действий, отметил представитель Кремля.

Также Песков призвал сохранять бдительность перед саммитом НАТО, который пройдет 7-8 июля в столице Турции Анкаре. Провокации со стороны Украины возможны в любой момент , российские власти рассматривают эту угрозу как вполне реалистичную, предупредил пресс-секретарь президента РФ.

Угроза дезинтеграции Украины

Комментируя заявления польских политиков о территориальных претензиях к Украине, представитель Кремля заявил, что над страной «нависла угроза дезинтеграции».

«В Польше убеждены, что значительная часть Украины — это на самом деле их земли», — сказал Песков, призвав польские власти задуматься над происходящим.

Кроме того, он назвал «ужастиками» публикации западных СМИ о якобы возможном ударе России по Польше. Вместе с тем Песков отметил, что на польской территории работают предприятия, производящие беспилотники, которые затем используются Украиной.

Об отношениях Путина и Иванова

Песков также рассказал об отношениях Владимира Путина с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым.

«Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», — рассказал представитель Кремля.

Смерть Иванова стала большой личной утратой для Путина, подчеркнул Песков.