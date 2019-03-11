Пользователи Сети возмутились бросанием блинов в толпу в Нижнем Новгороде

В интернете появилась видеозапись, на которой во время празднования Масленицы в Нижнем Новгороде блины бросали в толку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что многие пользователи соцсетей негативно отнеслись к ролику, поскольку сочли бросание еды для забавы «унизительным действом».

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«Разбрасывание блинов — это старинный обряд, который был зафиксирован этнографами в южных районах Нижегородской области», — заявила сотрудница музея «Щелоковский хутор» Ольга Ляпаева.

Ранее сообщалось, что мужчина умер во время конкурса по поеданию блинов на Масленицу во Владимире.