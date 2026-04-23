Российские военные отразили налет ВСУ на Севастополь

Развожаев: в ходе отражения атаки на Севастополь уничтожено 15 беспилотников

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В ходе отражения налета было уничтожено в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов противника. По данным Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты не получили повреждений.

Губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу же сообщать об этом экстренным службам. Он призвал горожан доверять только официальной информации.

22 апреля Развожаев сообщил, что при атаке дронов на Севастополь получили повреждения две машины и дом. В ходе отражения налета в городе и над акваторией Черного моря уничтожены пять украинских беспилотников.

20 апреля стало известно, что обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного над Севастополем, упали на автобус.

Ранее в Минобороны России раскрыли число сбитых беспилотников за восемь часов.