Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Польше заметили активность военной авиации НАТО

Ruptly

Активизация полетов военных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту Ясенка польского Жешува у границы с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

В публикации отмечается, что воздушная гавань является крупнейшим хабом по поставкам Украине военной техники и вооружения. По информации польских властей, через аэропорт проходит более 95% всей военной помощи украинской стороне из стран Североатлантического альянса.

По данным Flightradar24, 22 апреля в Жешув прибыли три самолета С30J ВВС Канады и Bombardier Global 6000 ВВС Германии, а также санитарный Boeing 737 из Осло.

Все эти самолеты, за исключением борта ВВС Германии, через некоторое время вылетели из Ясенки. Также из аэропорта вылетели два самолета ВВС Польши.

В конце марта заместитель начальника Военно-воздушных сил Франции Доминик Тардиф в интервью Politico заявил, что необходимо подготовить военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией.

Собеседник издания считает, что это может произойти в период с 2028 по 2029 год.

Ранее в Европе признали острую нехватку оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
