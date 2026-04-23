В Польше заметили активность военной авиации НАТО

Активизация полетов военных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту Ясенка польского Жешува у границы с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

В публикации отмечается, что воздушная гавань является крупнейшим хабом по поставкам Украине военной техники и вооружения. По информации польских властей, через аэропорт проходит более 95% всей военной помощи украинской стороне из стран Североатлантического альянса.

По данным Flightradar24, 22 апреля в Жешув прибыли три самолета С30J ВВС Канады и Bombardier Global 6000 ВВС Германии, а также санитарный Boeing 737 из Осло.

Все эти самолеты, за исключением борта ВВС Германии, через некоторое время вылетели из Ясенки. Также из аэропорта вылетели два самолета ВВС Польши.

В конце марта заместитель начальника Военно-воздушных сил Франции Доминик Тардиф в интервью Politico заявил, что необходимо подготовить военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией.

Собеседник издания считает, что это может произойти в период с 2028 по 2029 год.

Ранее в Европе признали острую нехватку оружия.