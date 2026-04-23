Россию пригласили на саммит G20 в США

Россию пригласили на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США, который должен пройти в декабре 2026 года в Майами. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал Панкин журналистам в ООН.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш рассказала агентству, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в этом саммите. Она подчеркнула, что США готовятся к возможному приезду президента РФ Владимира Путина на мероприятие.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не поедет на эту встречу.

Россия остается полноправным членом «Большой двадцатки», несмотря на исключение из G8 в 2014 году. В прошлом году саммит G20 проходил в Йоханнесбурге, ЮАР. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Ранее в Кремле заявили о важности контакта с США в рамках G20.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
