На Западе назвали последствия новых антироссийских санкций

Мема: 20-й пакет санкций ЕС ударит по Украине
20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) ударит по Украине. Об этом утверждает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

По его мнению, евродепутаты, одобряющие 20-й пакет санкций, на самом деле поддерживают «еще большее опустошение для Украины».

«Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, ЕС работает на продолжение войны», — добавил Мема.

Он подчеркнул, что применение рестрикций является аморальным и абсурдным. Политик считает, что Евросоюз придерживается двойных стандартов, не применяя каких-либо санкций против Израиля, что бросается всем в глаза.

22 апреля Венгрия и Словакия решили снять вето с военного кредита для Украины на €90 млрд. Кипрское председательство в Совете ЕС также сообщило об одобрении послами ЕС 20-го пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд для Киева.

В феврале Венгрия заблокировала кредит и 20-й пакет санкций для Украины из-за остановки Украиной транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба».

Ранее в МИД Словакии рассказали о новом пакете европейских санкций против России.

 
