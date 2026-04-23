Война США и Израиля против Ирана
Министр ВМС США ушел в отставку

Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Фелана
Joshua Roberts/Reuters

Военное министерство США сообщило об отставке Джона Фелана с поста министра Военно-морских сил (ВМС). Об этом в соцсети X заявил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

«Министр ВМС Джон Фелан оставляет пост в администрации, решение вступает в силу немедленно», — написал представитель ведомства.

От имени главы Пентагона Пита Хегсета и его заместителя Стива Файнберга Парнелл выразил благодарность Фелану за его службу министерству и Военно-морским силам Соединенных Штатов.

На должность исполняющего обязанности министра ВМС США был назначен Ханг Као, который был заместителем Фелана.

3 апреля сообщалось, что начальник штаба армии США Рэнди Джордж покидает должность. Об этом сообщило министерство обороны, не уточнив причин отставки. Джордж возглавлял штаб армии с 2023 года. Его отставка произошла на фоне серии увольнений высших офицеров армии США при действующей администрации американского президента и войны с Ираном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что главе Пентагона могут объявить импичмент.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
