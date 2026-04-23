Прыщи и усталость могут быть признаком болезни Бехтерева, предупредил врач

Иногда болезнь Бехтерева может проявляться неспецифическими симптомами, например прыщами или чувством усталости, поделился с «Газетой.Ru» врач-ревматолог, старший научный сотрудник лаборатории заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Алексей Мешков.

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит, спондилоартрит) — хроническое иммуновоспалительное заболевание, которое главным образом поражает позвоночник и крестцово-подвздошные суставы. Болезнь приводит к воспалению в суставах позвоночника, вызывая боль и скованность, которые со временем могут привести к анкилозу — сращению суставов и потере подвижности.

«Начало может быть неспецифическим, и заболевание иногда дебютирует с симптомов, которые на первый взгляд не кажутся с ним связанными. Наиболее известные признаки — боль в спине, ограничение подвижности, «поза просителя» и, в более выраженных случаях, так называемый «бамбуковый позвоночник». Однако это лишь одно из возможных проявлений болезни. Важно и то, что далеко не у всех пациентов формируются тяжелые ограничения подвижности или инвалидизация, которых обычно опасаются», — заметил врач.

При спондилоартритах воспаление может затрагивать позвоночник, суставы и внескелетные органы. К таким проявлениям относятся поражения кожи, кишечника и иногда глаз.

«В этом контексте кожные высыпания действительно могут быть одним из симптомов заболевания. Я бы, правда, не называл их просто прыщами. Очень часто болезни из группы спондилоартритов связаны с псориазом. Длительное течение активного псориаза, особенно с поражением ногтей, повышает риск развития воспаления в позвоночнике. В ряде случаев встречается и гнойничковая сыпь, которую действительно можно принять за прыщи, но которая тоже связана с воспалительным процессом в спине», — рассказал доктор.

Что касается усталости, врач рекомендует не искать причины исключительно через предполагаемые диагнозы, потому что это может привести к тревожности.

«Тем не менее при анкилозирующем спондилите слабость и усталость, кстати, даже выделяются как отдельный параметр при оценке активности болезни. Но если нет других жалоб, оснований в первую очередь думать именно об этом заболевании нет. Разумная настороженность необходима, но не менее важно соблюдать баланс и не заниматься самостоятельной гипердиагностикой», — заключил врач.

