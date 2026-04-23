РИА Новости: в Гришино в ДНР ликвидировали шесть иностранных наемников

В ходе взятия населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы уничтожили группу иностранных наемников. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов.

По его словам, группа из шести человек была ликвидирована, когда подошла к российским позициям. Нуриахметов подчеркнул, что их речь не была похожа на русскую или украинскую. Все шестеро имели натовские шевроны и натовскую экипировку и были вооружены американскими винтовками.

