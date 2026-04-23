В боях за Гришино в ДНР российские бойцы уничтожили группу иностранных наемников

В ходе взятия населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы уничтожили группу иностранных наемников. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов.

По его словам, группа из шести человек была ликвидирована, когда подошла к российским позициям. Нуриахметов подчеркнул, что их речь не была похожа на русскую или украинскую. Все шестеро имели натовские шевроны и натовскую экипировку и были вооружены американскими винтовками.

18 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня по лагерю своих же наемников под Купянском.

15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия в ходе ночных ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине ликвидировала большую группу наемников.

Ранее в Госдуме предрекли вооруженные бунты иностранных наемников в рядах ВСУ.

 
