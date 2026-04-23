МИД РФ заявил о сценариях блокады Калининграда

Сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью ТАСС.

По его словам, в настоящее время растет активность ОЭС (все участники этих сил являются союзниками по НАТО), в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — сказал Грушко.

НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы, добавил замглавы МИД.

В ОЭС входят 10 стран: Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

В декабре бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России.

Ранее Лавров предостерег от провокаций в отношении Калининградской области.