Минпросвещения сократило часы изучения обществознания в школах

Минпросвещения: в 9-х и 11-х классах обществознание будут изучать 1 час в неделю
Минпросвещения РФ сократило количество часов на изучение обществознания в школах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Согласно документу, с 1 сентября 2027 года в 9-х и 11-х классах на обществознание будет отводиться всего один час в неделю, для десятых классов — два часа.

«Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники», — сказал агентству глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, они убрали дублирование тем из других предметов, а ключевые разделы «сохранили и усилили».

Он заявил, что программа по этому предмету стала более практико-ориентированной, и теперь в ней «в патриотическом ключе раскрываются» политическая, экономическая, социальная и духовная темы.

С прошлого года обществознание перестали преподавать для учеников 6–8-х классов. С 1 сентября 2026 года этот предмет будет изучаться только в 9–11-х классах.

Ранее стало известно, где школьники чаще всего ошибаются на ЕГЭ по обществознанию.

 
Теперь вы знаете
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
