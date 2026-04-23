Названы пять признаков болезни Альцгеймера, которые списывают на возраст

Многие начальные признаки болезни Альцгеймера люди привыкли списывать просто на возраст, хотя при их появлении нужно обратиться к врачу. Среди них: нарушения памяти на новые и недавние события, сужение круга интересов, депрессия, негативизм, неспособность освоить новую технику — перечислила в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог, доцент кафедры болезней старения Пироговского Университета, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Мария Чердак.

«Первое — нарушения памяти на новые и недавние события. Конечно, с возрастом психические процессы замедляются, что у большинства людей приводит к тому, что запомнить новую информацию становится несколько сложнее. Тем не менее все, что человек однажды запомнил, — остается с ним навсегда. Если пожилой человек начинает совершенно забывать то, что недавно произошло, — не помнит, чем занимался накануне, повторно рассказывает одно и то же или постоянно переспрашивает — это тревожный симптом и требует обращения к врачу», — объяснила врач.

Второй опасный симптом — снижение круга интересов и повседневной активности. По словам Чердак, очень часто пожилой возраст считают периодом заката, снижение повседневной активности считается нормальным, особенно если начинаются возрастные болезни. Однако это не так.

«На самом деле потеря интереса к происходящему, особенно к любимым ранее делам, добровольная социальная изоляция могут быть важными симптомами иногда на несколько лет опережающими появляющиеся значимые нарушения памяти. Еще один симптом, который списывают на возраст, — снижение настроения, депрессия. Появление у человека изменений настроения — печали, тоски, беспричинных переживаний — особенно если ранее они были не свойственны ему, всегда должны насторожить его родных и близких друзей. Симптомы депрессии могут быть частью заболевания, приводящего к деменции, а могут ускорять имеющиеся незначительные нарушения когнитивных функций», — заметила доктор.

Также Чердак призвала настороженно относиться к появлению у человека негативизма, когда он считает, что вокруг все настроены против него, становится подозрительным.

«Даже если это случилось после встречи с настоящими мошенниками — такое поведение может быть тревожным звонком. Еще один симптом — невозможность освоить новый телефон или другую технику. В зависимости от уровня образования и профессиональной занятости для некоторых пожилых гаджеты могут стать серьезным испытанием. Однако, если раньше человек уже использовал подобные устройства, а аналогичный новый прибор ему не дается или тем более, если он потихоньку разучивается пользоваться тем, что раньше умел хорошо, — это серьезный повод для беспокойства», — заключила врач.

Ранее обсуждались симптомы болезни Паркинсона, которая является вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера.