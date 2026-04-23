В МИД России назвали главную проблему в отношениях с США

Панкин: непредсказуемость Трампа является проблемой в отношениях России и США
Непредсказуемость президента США Дональда Трампа является наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вероятно, сложность в том, что нет предсказуемости. Утром можно услышать одно, а вечером — другое, противоположное, или на следующий день — действия, противоречащие и тому, и другому», — отметил Панкин.

Он утверждает, что прямые контакты между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже в 2025 году были плодотворными.

При этом, по мнению дипломата, отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня находятся на самой низкой точке.

До этого полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты все еще пытаются навредить России. По мнению Макгрегора, руководство Соединенных Штатов столкнулось с публичным унижением как внутри страны, так и на международной арене. Эксперт подчеркнул, что Вашингтону не стоит ожидать поддержки в разрешении ситуации ни от европейских союзников, ни от стран Ближнего Востока, а следует полностью менять свою стратегию.

Ранее Дмитриев назвал критиков решения США по российской нефти разжигателями войны.

 
