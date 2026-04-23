На Западе объяснили, что означает победа партии экс-президента Болгарии для Украины

Welt: победа партии Радева в Болгарии станет препятствием для помощи Украине
В Европейском союзе (ЕС) нарастают опасения, что победа избирательного блока «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Румена Радева на выборах станет препятствием для помощи Украине. Об этом сообщает Welt.

В публикации отмечается, что Радев выступает против поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также отмечает необходимость налаживания отношений с Москвой.

В ЕС считают, что Радев может взять на себя роль венгерского премьер-министра Виктора Орбана и станет блокирующей фигурой на уровне Евросоюза.

До этого сообщалось, что председатель блока «Прогрессивная Болгария» после победы на парламентских выборах может создать крупные проблемы для Украины, пересмотрев политику по поставкам оружия в зону конфликта.

На прошлой неделе в Болгарии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия бывшего главы государства Румена Радева «Прогрессивная Болгария». За данное политическое объединение проголосовали 44,5% избирателей. Второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС, набравшая 13,3% голосов. Тройку лидеров замкнуло объединение партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» с 12,6% голосов.

Ранее на Западе назвали Радева политиком, который может стать «троянским конем» РФ в Европейском союзе.

 
