В районе Ормузского пролива заметили большое количество катеров КСИР

К Ормузскому проливу выдвинулись более 30 быстроходных иранских катеров

В районе Ормузского пролива были замечены свыше 30 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Спутниковые снимки судов в своем Telegram-канале разместил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он отметил, что иранские катера свободно перемещаются по проливу и прилежащим к нему водам.

Снимки были получены с помощью спутников европейской космической программы непрерывных наблюдений за состоянием Земли Copernicus.

22 апреля председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие.

В это же день газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что на полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может уйти до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что Германия отправит военные корабли в Ормузский пролив.