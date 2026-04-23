В США на химическом предприятии произошел выброс токсичного вещества

В Западной Виргинии на химзаводе произошла утечка газа, два человека не выжили

С химического предприятия в американском штате Западная Виргиния произошел выброс токсичных веществ. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Авария произошла на заводе Catalyst Refiners в ходе подготовки к остановке части производства. В хранящихся на территории предприятия контейнерах началась химическая реакция с участием азотной кислоты, в результате которой образовался ядовитый газ сероводород. Более 30 человек получили отравления, двое не выжили. Пострадавших, которые жаловались на кашель, одышку, боль в горле и резь в глазах, доставили в отделение неотложной помощи. Один из них находится в тяжелом состоянии.

