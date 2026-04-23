Эксперт рассказал, как решить вопрос обезлюживания в России

Дахин: нужно давать землю россиянам, нацеленным на сезонное пребывание

Россиянам необходимо предоставлять земельные участки в регионах, которые приезжают туда на сезон. Об этом заявил ТАСС профессор Нижегородского института управления Президентской академии Андрей Дахин, говоря о том, как можно решить проблему обезлюживания в стране.

«Земельные участки внутри региона целесообразно предоставлять физическим лицам, нацеленным на периодическое (сезонное) пребывание, бизнес-институтам, намеренным создавать новые рабочие места и селитебно-социальные комплексы, а также организациям гражданской обороны, создающим резервную селитебно-социальную инфраструктуру вдали от городской агломерации», — считает он.

Расселение граждан, отметил Дахин, всегда идет неравномерно, поэтому задача состоит в том, чтобы обеспечить «равномерное присутствие» трудоспособного населения по всей стране.

Помимо этого, для решения проблемы обезлюживания нужно выделять землю регионам-драйверам, чтобы они создавали на новых местах инкубаторы для дочерних компаний, добавил профессор.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для РФ.

Ранее в России предложили создать реестр холостяков для повышения демографии.