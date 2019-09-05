30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии

В японской Иокогаме произошло столкновение грузовика с поездом. Об этом сообщает Kyodo.

Как отмечается, авария произошла между станциями Канагава-Шиммачи и Накакидо. После столкновения транспортных средств первый вагон состава сошел с рельсов, а грузовик загорелся. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.