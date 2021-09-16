Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией, передает ТАСС итоги голосования.

Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.

В докладе, в частности, говорится о том, что Россия «угрожает миру и безопасности в Европе», проводит крупномасштабные военные учения и т.д.

Автор документа обвинил Россию в «нарушении территориальной целостности и дестабилизации Украины, Грузии и Республики Молдова», «аннексии Крыма», во «вмешательстве в выборы» и кибератаках, а также в «игнорировании международного права». В докладе также отмечается «неспособность ЕС адекватно реагировать» на действия России.

Документ содержит призыв пересмотреть политику Евросоюза в отношении России, «разработать четкую стратегию» по «сдерживанию российской агрессии», в частности, «увеличить собственную энергетическую автономию», «инвестировать в проекты по укреплению своей безопасности и своих совместных военных, контрразведывательных, кибернетических и энергетических мощностей», «принять решительные меры, чтобы удержать Россию от обхода существующих санкций ЕС», а также быть готовыми «не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму» в случае «нарушения демократических процедур и международного права».

Ранее Европарламент в проекте резолюции призвал Россию прекратить прибегать к практике «неоправданного наращивания военных сил» для угроз соседним странам.