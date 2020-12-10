Минюст США расследует деловые контакты Хантера Байдена в Китае

Минюст США проводит расследование в отношении деловых контактов сына кандидата на пост президенты США Джо Байдена Хантера в Китае. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала отметил, что расследование инициировано на основе отчетов о «подозрительных иностранных транзакциях».

По словам другого источника, отчеты Хантера Байдена связаны с «Китаем и другими зарубежными странами». Он также добавил, что это расследование было начато еще в 2018 году.

Ранее в штате Делавэр было также инициировано расследование по уплаченным сыном демократа налоговым отчислениям. В штабе Байдена выразили поддержку Хантеру.

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