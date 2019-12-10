Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Белоруссии

Белоруссий президент Александр Лукашенко считает смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова невосполнимой утратой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера.

Лукашенко расстроился, когда узнал об уходе из жизни Лужкова. С чувством печали он выразил свои соболезнования родным и близким политика. Во время своей речи он назвал бывшего московского мэра истинным другом Белоруссии.

«Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования», — говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, Лужков отдавал много сил и энергии на сплочение жителей России и Белоруссии.

Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010). Он умер в возрасте 83 лет в Мюнхене.

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