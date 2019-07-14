У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ

У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена. Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре.

Как отмечается, несмотря на то, что по законодательству Украины запрещается иметь двойное гражданство, Порошенко является гражданином сразу пяти стран.

Уточняется, что экс-глава государства сделал себе пару паспортов на другое имя еще в 1996 году, а после — в 2014 году.

Кроме того, согласно изданию, политик намеревается бежать в Британию под чужим именем и фамилией, в чем ему якобы помогут его влиятельные покровители.

Ранее были названы сроки задержания Порошенко и его окружения.