Россиянин пошутил, что сдаст мать в дом престарелых и получил удар ножом

В Энгельсе мать напала на сына после шутки про дом престарелых

В Саратовской области местная жительница стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с сыном из-за квартиры. Об этом сообщает областное управление МВД.

Мать с сыном распивали спиртные напитки в квартире вместе с общим знакомым. В какой-то момент речь зашла о предстоящем переезде — их дом должны расселить, и предложить семье новую квартиру. Женщину беспокоило, что новая жилплощадь окажется меньше старой, сын женщины неудачно пошутил и сказал, что сдаст мать в дом престарелых.

50-летняя женщина схватила со стола нож и набросилась на него. Защищаясь, сын подставил под удар правую руку и получил колото-резаную рану. В отношении нападавшей возбуждено уголовно дело, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Саратове мужчина жестоко избил пенсионера и вышвырнул его в окно.

Ранее двое крепких мужчин избили петербуржца в подъезде ради сумки с инструментами.