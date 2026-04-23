Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пенсионерка избила ребенка булкой хлеба и отобрала ключи от квартиры

РЕН ТВ: в Волгограде пенсионерка избила ребенка во дворе многоэтажки
Виталий Аньков/РИА Новости

В Волгограде пожилая женщина без причины набросилась на ребенка во дворе дома и ударила его буханкой хлеба. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из дворов Волгограда. Пожилая женщина проходила мимо группы детей, достала из сумки буханку хлеба, подошла к ребенку и начала бить его по голове. После этого она отобрала у мальчика ключи от квартиры. Школьник растерялся от неожиданности, не стал защищаться и в страхе убежал от агрессивной пенсионерки.

По словам местных жителей, это уже не первая подобная выходка пожилой хулиганки. Ранее она уже нападала на соседей. Обратилась ли семья мальчика в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого в Самаре пенсионерка напала на ребенка на пешеходном переходе. Девочка с подругой возвращалась из школы. Они заметили впереди незнакомую женщину в синей куртке. После того как дети перешли дорогу, пенсионерка внезапно развернулась, набросилась на ребенка и начала душить. Так же внезапно она отпустила девочку и пошла в другую сторону. Семья обратилась в поликлинику, врачи осмотрели ребенка и выдали справку, на шее девочки осталась царапина. Мать написала заявление в полицию.

Ранее в Орске пьяный мужчина избил пенсионерку, которая садилась в автобус.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
