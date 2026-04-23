Пенсионерка избила ребенка булкой хлеба и отобрала ключи от квартиры

В Волгограде пожилая женщина без причины набросилась на ребенка во дворе дома и ударила его буханкой хлеба. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из дворов Волгограда. Пожилая женщина проходила мимо группы детей, достала из сумки буханку хлеба, подошла к ребенку и начала бить его по голове. После этого она отобрала у мальчика ключи от квартиры. Школьник растерялся от неожиданности, не стал защищаться и в страхе убежал от агрессивной пенсионерки.

По словам местных жителей, это уже не первая подобная выходка пожилой хулиганки. Ранее она уже нападала на соседей. Обратилась ли семья мальчика в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого в Самаре пенсионерка напала на ребенка на пешеходном переходе. Девочка с подругой возвращалась из школы. Они заметили впереди незнакомую женщину в синей куртке. После того как дети перешли дорогу, пенсионерка внезапно развернулась, набросилась на ребенка и начала душить. Так же внезапно она отпустила девочку и пошла в другую сторону. Семья обратилась в поликлинику, врачи осмотрели ребенка и выдали справку, на шее девочки осталась царапина. Мать написала заявление в полицию.

Ранее в Орске пьяный мужчина избил пенсионерку, которая садилась в автобус.