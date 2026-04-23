Названы три российских города с самыми бескультурными водителями

Motor: Екатеринбург и Красноярск вошли в тройку городов с самыми некультурными водителями
Аналитики группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод» выяснили, в каких городах-миллионниках России автомобилисты демонстрируют самую низкую культуру вождения, сообщает Motor.

Согласно результатам опроса 1,1 тысячи водителей, хуже всего ситуация на дорогах Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска: 80%, 72% и 67% респондентов из этих городов соответственно недовольны поведением окружающих за рулем.

В целом по стране лишь каждый пятый участник движения положительно оценивает культуру соседей по дороге, треть считает ее нейтральной, 35% — скорее неблагоприятной, а 10% назвали ее ужасной.

Четверть опрошенных заметили улучшения в поведении других водителей за последний год, 43% не видят изменений, а 32% уверены, что обстановка ухудшилась. Среди последних 78% жалуются на отказ использовать поворотники, 76% — на рост агрессии, 63% — на плохую парковку, 62% — на отвлечение на телефон за рулем и 60% — на игнорирование разметки и знаков.

Самыми эффективными мерами для исправления ситуации 62% респондентов назвали снижение стоимости ОСАГО для аккуратных водителей, 33% — усиление контроля с помощью камер и постов ГИБДД, 29% — проведение информационных кампаний, 24% — расширение программ обучения в автошколах и 23% — ужесточение наказаний.

Что касается других участников движения, то чаще всего аварийные ситуации, по мнению опрошенных, создают курьеры на самокатах и велосипедах (60%), таксисты (56%) и водители каршеринга (48%). Подавляющее большинство (83%) респондентов регулярно сталкиваются с агрессивным вождением попутчиков, а 24% встречают такое поведение несколько раз в день. При этом лишь 3% опрошенных считают низким собственный уровень культуры на дорогах, тогда как 66% оценивают его как высокий, а 29% — как средний. говорится в исследовании.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

