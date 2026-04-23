Звезда «Однажды в России» объявил войну Хилькевич: «Хочу сильно испортить им жизнь»

Комик Стогниенко признался, что хочет испортить жизнь Хилькевич и ее мужу

Звезда шоу «Однажды в России» Михаил Стогниенко возвращается в реалити «Ставка на любовь», чтобы взять реванш и пройти испытания до конца. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!»

Стогниенко принимал участие в первом сезоне проекта вместе со своей супругой Ксенией, однако пара покинула шоу в самом начале. Звездная чета заявила, что они просто не успели втянуться в игру.

«Нам не хватило первого раза. Мы буквально одной ногой зашли в шоу и тут же отправились на испытание на вылет. Даже не успели ничего понять. <...> И я хочу сильно испортить жизнь одной паре и отправить Хилькевич домой. Вот это моя мотивация», — сказал Стогниенко.

Он также добавил, что видит в повторном участии шанс проверить их тандем на прочность — увидеть сильные и слабые стороны партнера, попытавшись найти к ним подход.

«Ставка на любовь» — это экстремальное реалити-шоу, где звездные пары испытывают свои отношения на прочность. Они проходят сложные испытания и делают ставки на успех друг друга. Ведущие проекта — Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Айза и Степан Кузьменко стали победителями первого сезона реалити. Второй сезон стартует в мае на канале «Пятница!». Среди участников — Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Евгений Ершов и Анна Пролыгина, Марат Башаров и Ася Борисова, а также Ираклий Пирцхалава и Лена Гребенщикова.

