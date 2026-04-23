Итальянские войска и посол папы Римского доставили в Южный Ливан новую статую Христа

Итальянские войска и посол папы Римского Льва XIV доставили в Южный Ливан новую статую Иисуса Христа после акта вандализма со стороны военнослужащего армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило издание Alerta Mundo в соцсети X.

«Итальянские солдаты UNIFIL (миротворческие силы ООН — прим. ред.) установили новую статую Иисуса Христа в районе Дебель на юге Ливана после того, как израильский солдат уничтожил оригинальное изображение», — говорится в сообщении.

Также издание представило несколько кадров с изображением новой статуи.

В начале этой недели израильский солдат разбил молотком голову статуи Иисуса Христа в Ливане. Инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские власти уже принесли свои извинения: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «потрясен и опечален» случившимся, а министр иностранных дел страны назвал поступок солдата «позорным». С осуждением выступили официальные лица США и Италии, а также представители Ватикана и РПЦ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦАХАЛ объявил, что накажет двух своих военных после инцидента с осквернением статуи Иисуса Христа на юге Ливана.

 
