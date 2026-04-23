«Судьи, вы что творите?» Мостовой заявил о беспределе в матче «Зенита» и «Локомотива»

Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале раскритиковал работу арбитров в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Зенитом», заявив о беспределе.

«Судьи, вы что творите-то? Елки-палки! Ну, это правда уже полный беспредел какой-то! Как можно назначать пенальти в ворота «Зенита»? Как? За что?! <...> Ну как? Вы же судьи! Вы что? Во что вы превращаете футбол, ребят?» — заявил он.

В концовке матча в ворота «Зенита» был назначен спорный пенальти за игру рукой у Игоря Дивеева, однако Николай Комличенко реализовать 11-метровый удар не сумел, вратарь Денис Адамов совершил сэйв. В скором времени после этого началась массовая потасовка. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 56 очков и на два балла опережая идущий вторым «Краснодар», который еще не сыграл матч 26-го тура. «Быкам» 23 апреля предстоит сыграть с московским «Спартаком». «Локомотив» замыкает тройку лучших, «железнодорожники» набрали 49 очков.

В следующем матче РПЛ петербургский клуб 26 апреля на своем поле примет грозненский «Ахмат», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Столичная команда на день раньше на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов», игра стартует в 17:00 мск.

Ранее в «Локомотиве» объяснили ничью с «Зенитом».

 
