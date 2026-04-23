Ученая назвала продукты, которые улучшают настроение и работу мозга

ПНИПУ: овсянка и лук снижают риск ухудшения памяти из-за дисбактериоза кишечника
Shutterstock

Лук, йогурт, спаржа, отруби и комбуча в рационе помогут защитить от депрессии, панических атак и проблем с памятью, которые часто вызваны дисбалансом бактерий в кишечнике. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская.

По словам эксперта, кишечник и мозг взаимодействуют сразу по нескольким каналам. Один из ключевых — блуждающий нерв, который обеспечивает двустороннюю передачу сигналов между центральной нервной системой и пищеварительным трактом. Кроме того, связь поддерживается через гормоны и нейромедиаторы, циркулирующие в крови, включая серотонин и дофамин.

«При нарушениях работы пищеварительного органа полезные бактерии гибнут, а патогенные начинают преобладать. Они выделяют токсины, которые раздражают окончания блуждающего нерва. Это вызывает хаотичную и чрезмерную реакцию, и в мозг идут сигналы тревоги. Получив их, он активирует центры стресса, вызывая чувство тревоги, подавленности, усталости», — отметила Вишневская.

Специалист отметила, что в таком случае иммунные клетки мозга будут постоянно находиться в «агрессивном» режиме и нарушать работу центральной нервной системы. Это может привести к когнитивным проблемам, при которых ухудшается память, теряются концентрация внимания, способность к обучению и принятию решений. Также повышается риск депрессии, тревожного расстройства, панических атак.

Чтобы защитить умственное здоровье, ученая советует включить в рацион пробиотики – живые бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах: кефире, йогурте, квашеной капусте, кимчи, темпе и комбуче.

«Также необходимы пребиотики — неперевариваемые пищевые волокна, которые служат «едой» для полезных микроорагнизмов. Они содержатся в луке, чесноке, спарже, овсяных отрубях и топинамбуре. Вместе они помогают поддерживать баланс микрофлоры, что положительно сказывается не только на пищеварении, но и на иммунитете, настроении и когнитивных способностях», — заключила эксперт.

Ранее кишечные бактерии оказались связаны с разрушением мозга.

 
