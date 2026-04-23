Стало известно, какие страны НАТО попадут в «черный список» Трампа

Политолог Блохин: в черный список Трампа по НАТО может попасть почти вся Европа

В «черный список» стран НАТО, который составляет администрация президента США Дональда Трампа, могут попасть почти все государства — члены альянса, кроме Венгрии и Словакии. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил политолог-американист Константин Блохин.

«Только с минимальным количеством стран у Трампа хорошие отношения – это Венгрия, которая сейчас уже под вопросом, и Словакия. Понятно, что с Англией особые отношения у Америки, но тоже к [премьеру Киру] Стармеру вопросы есть. С Германией — тоже вопросы есть. Там базы [военные у США], однако с [канцлером Фридрихом] Мерцем проблемы из-за отказа поддерживать ситуацию в Иране», — отметил политолог.

По словам Блохина, если «черный список» стран НАТО будет складываться из «персонального отношения» американского президента к европейским лидерам, то «хорошими» государствами окажутся единицы – Венгрия и Словакия. При этом если этот список будет формироваться из соображений национальных интересов США, то он будет «выглядеть по-другому».

Американист подчеркнул поэтому, что пока сложно говорить о том, кто конкретно войдет в «черный список» стран НАТО, однако, с точки зрения Блохина, не вызывает никаких сомнение то, что такой документ может быть сформирован.

Команда президента США Дональда Трампа составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО, утверждает Politico. По информации издания, участницы военного блока ранжированы по вкладу в коллективную безопасность и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Тегерана. Аутсайдеры рискуют остаться без американских военнослужащих на своей территории. Однако подобные идеи уже встречают сопротивление в конгрессе.

Шеф Пентагона Пит Хегсет выступил с такой инициативой еще в декабре прошлого года.

«Образцовые союзники, которые проявят себя с лучшей стороны, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все чаще Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое предпочтение. Союзники, которые по-прежнему не выполняют свою часть коллективной обороны, столкнутся с последствиями», — подчеркивал он.

Ранее политолог объяснил намерение Европы создать новый военно-политический блок.