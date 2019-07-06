Партия Порошенко составила петицию, требуя отменить возврат России в ПАСЕ

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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» составила петицию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), направленную против возвращения российской стороны в состав организации. Об этом говорится на сайте партии.

Согласно заявлению, украинская сторона призывает ПАСЕ к усилению санкций и давления на Россию.

«Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для России», — говорится в документе.

Ранее Порошенко заявил, что возвращение Москвы в ПАСЕ – это первый шаг признания Крыма территорией России.