Партия Порошенко составила петицию, требуя отменить возврат России в ПАСЕ
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» составила петицию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), направленную против возвращения российской стороны в состав организации. Об этом говорится на сайте партии.
Согласно заявлению, украинская сторона призывает ПАСЕ к усилению санкций и давления на Россию.
«Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для России», — говорится в документе.
Ранее Порошенко заявил, что возвращение Москвы в ПАСЕ – это первый шаг признания Крыма территорией России.