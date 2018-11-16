В Крыму прокомментировали задержание Украиной 15 судов

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал задержание украинскими властями 15 судов за заходы в крымские порты, передает РИА «Новости».

«Такая политика Украины напоминает человека, который пилит сук, на котором сидит. С такими темпами они будут задерживать все иностранные суда, в том числе и свои, потому что торговые отношения с российским Крымом набирают обороты. Они подрывают свою экономику подобными действиями и накаляют международную обстановку. Я думаю, что подобные наглые выпады в отношении России нужно пресекать», — сказал Гемпель.

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Он также заявил, что считает в подобных ситуациях уместными слова о том, что «врага надо бить его же оружием».

Ранее в Совфеде не исключили закрытия Азовского моря для Украины.