Песков заявил об отсутствии четкой повестки саммита Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, нет четкой повестки, и лидеры сами будут определять ее во время переговоров, передает RT.

«Четкой повестки дня, прописанной от А до Я, не существует, ее будут по ходу определять сами главы государств», — сказал Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал основные темы встречи Путина и Трампа, среди которых — текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений, кризис в Сирии, выход США из ядерной сделки с Ираном и ряд других.