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Страны, в которых выявили «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили почти в 20 странах и регионах, количество новых случаев продолжает расти. За последние сутки первые случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании.

Страны, в которых выявили новый штамм COVID-19 «омикрон» — в инфографике «Газеты.Ru».
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