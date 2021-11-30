30 ноября 2021, 12:59 Инфографика Страны, в которых выявили «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили почти в 20 странах и регионах, количество новых случаев продолжает расти. За последние сутки первые случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании.



Страны, в которых выявили новый штамм COVID-19 «омикрон» — в инфографике «Газеты.Ru».