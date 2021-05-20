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Богиня поп-музыки: Шер — 75

Певица и актриса Шер отмечает юбилей — 20 мая ей исполняется 75 лет. Карьера и личная жизнь артистки — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Шерилин Саркисян родилась в Калифорнии в 1946 году. Ее отец, выходец из Армении, работал дальнобойщиком и ушел из семьи до появления дочери на свет, а мать &mdash; Джорджия Холт &mdash; была актрисой. Вдохновившись ее примером, Шерилин с ранних лет мечтала о славе артистки. Согласно легенде, собственную подпись для автографов Саркисян начала оттачивать еще в детстве &mdash; и не прогадала. <b>На фото:</b> певица Шер во время выступления, 2019 год Шерилин Саркисян родилась в Калифорнии в 1946 году. Ее отец, выходец из Армении, работал дальнобойщиком и ушел из семьи до появления дочери на свет, а мать &mdash; Джорджия Холт &mdash; была актрисой. Вдохновившись ее примером, Шерилин с ранних лет мечтала о славе артистки. Согласно легенде, собственную подпись для автографов Саркисян начала оттачивать еще в детстве &mdash; и не прогадала. <b>На фото:</b> певица Шер во время выступления, 2019 год
В 16-летнем возрасте Шерилин переехала в Лос-Анджелес. Там она познакомилась с Сонни Боно, работавшим на влиятельного поп-продюсера Фила Спектора, и вскоре вышла за него замуж. В 1964-м Саркисян начала сольную карьеру: первой записью молодой артистки стала песня «Ringo, I Love You». Композиция, кстати, была выпущена не под настоящим именем исполнительницы и даже не под сокращенным Шер &mdash; по воле Спектора певица тогда назвалась Бонни Джо Мэйсон. В 16-летнем возрасте Шерилин переехала в Лос-Анджелес. Там она познакомилась с Сонни Боно, работавшим на влиятельного поп-продюсера Фила Спектора, и вскоре вышла за него замуж. В 1964-м Саркисян начала сольную карьеру: первой записью молодой артистки стала песня «Ringo, I Love You». Композиция, кстати, была выпущена не под настоящим именем исполнительницы и даже не под сокращенным Шер &mdash; по воле Спектора певица тогда назвалась Бонни Джо Мэйсон.
Первый настоящий успех к Шер пришел уже в следующем году, когда она начала выступать в дуэте со своим супругом. Особой популярности достиг сингл «I Got You Babe», который возглавил чарты США и Великобритании, а также заглавный одноименный трек с альбома &laquo;All I Really Want to Do&raquo;. Впрочем, уже спустя несколько лет Сонни и Шер публике наскучили, в результате чего в 1970-м перешли на телевидение, где стали ведущими хитовой комедийно-музыкальной передачи «Шоу Сонни и Шер». Первый настоящий успех к Шер пришел уже в следующем году, когда она начала выступать в дуэте со своим супругом. Особой популярности достиг сингл «I Got You Babe», который возглавил чарты США и Великобритании, а также заглавный одноименный трек с альбома &laquo;All I Really Want to Do&raquo;. Впрочем, уже спустя несколько лет Сонни и Шер публике наскучили, в результате чего в 1970-м перешли на телевидение, где стали ведущими хитовой комедийно-музыкальной передачи «Шоу Сонни и Шер».
Еще до рождения комедийного шоу Шер попробовала себя в качестве актрисы &mdash; в конце 1960-х она снялась в нескольких сериалах, а также фильме &laquo;Честити&raquo;. Впоследствии, уже в 1980-х, певица начала уделять актерской карьере повышенное внимание. Зарекомендовав себя на Бродвее, Шер получила большую роль в &laquo;Силквуде&raquo;, главной звездой которого была Мерил Стрип. Лента принесла ей второй &laquo;Золотой глобус&raquo; (до этого она была отмечена Голливудской ассоциацией иностранной прессы как ведущая «Шоу Сонни и Шер»). <b>На фото:</b> Шер, Курт Рассел и Мэрил Стрип в фильме &laquo;Силквуд&raquo; (1983) Еще до рождения комедийного шоу Шер попробовала себя в качестве актрисы &mdash; в конце 1960-х она снялась в нескольких сериалах, а также фильме &laquo;Честити&raquo;. Впоследствии, уже в 1980-х, певица начала уделять актерской карьере повышенное внимание. Зарекомендовав себя на Бродвее, Шер получила большую роль в &laquo;Силквуде&raquo;, главной звездой которого была Мерил Стрип. Лента принесла ей второй &laquo;Золотой глобус&raquo; (до этого она была отмечена Голливудской ассоциацией иностранной прессы как ведущая «Шоу Сонни и Шер»). <b>На фото:</b> Шер, Курт Рассел и Мэрил Стрип в фильме &laquo;Силквуд&raquo; (1983)
В числе других популярных актерских работ Шер такие проекты, как &laquo;Маска&raquo;, &laquo;Во власти Луны&raquo;, &laquo;Подозреваемый&raquo;, &laquo;Иствикские ведьмы&raquo;, &laquo;Русалки&raquo;, &laquo;Верность&raquo;, &laquo;Чай с Муссолини&raquo; и &laquo;Бурлеск&raquo;. Кроме того, звезда добилась успеха и на режиссерском попроще: ее остросюжетная драма &laquo;Если бы эти стены могли говорить&raquo; с Деми Мур была высоко отмечена критиками и номинирована на престижные кинопремии. <b>На фото:</b> кадр из фильма &laquo;Маска&raquo; (1985) В числе других популярных актерских работ Шер такие проекты, как &laquo;Маска&raquo;, &laquo;Во власти Луны&raquo;, &laquo;Подозреваемый&raquo;, &laquo;Иствикские ведьмы&raquo;, &laquo;Русалки&raquo;, &laquo;Верность&raquo;, &laquo;Чай с Муссолини&raquo; и &laquo;Бурлеск&raquo;. Кроме того, звезда добилась успеха и на режиссерском попроще: ее остросюжетная драма &laquo;Если бы эти стены могли говорить&raquo; с Деми Мур была высоко отмечена критиками и номинирована на престижные кинопремии. <b>На фото:</b> кадр из фильма &laquo;Маска&raquo; (1985)
Шер и Николас Кейдж. Кадр из фильма &laquo;Во власти Луны&raquo; (1987) Шер и Николас Кейдж. Кадр из фильма &laquo;Во власти Луны&raquo; (1987)
Шер и Лили Томлин в фильме &laquo;Чай с Муссолини&raquo; (1999) Шер и Лили Томлин в фильме &laquo;Чай с Муссолини&raquo; (1999)
Несмотря на весь киноуспех, в первую очередь Шер, конечно, известна как певица. Еще в 60-х, за несколько лет до распада дуэта с Сонни Боно, она амбициозно заявила о себе в качестве большой сольной исполнительницы: выпущенная в 1966-м песня «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» заработала высокие позиции в топовых англоязычных чартах. Всемирную же славу певице принесли альбомы &laquo;Cher&raquo;, &laquo;Heart of Stone&raquo;, &laquo;Love Hurts&raquo; и &laquo;Believe&raquo;. Кстати, популяризации автотюна, без которого невозможно представить нынешнюю музыкальную индустрию, мир обязан именно Шер &mdash; артистка первой среди коллег использовала его для записи одной из пластинок в конце 1990-х. <b>На фото:</b> кадр из фильма &laquo;Бурлеск&raquo; (2010) Несмотря на весь киноуспех, в первую очередь Шер, конечно, известна как певица. Еще в 60-х, за несколько лет до распада дуэта с Сонни Боно, она амбициозно заявила о себе в качестве большой сольной исполнительницы: выпущенная в 1966-м песня «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» заработала высокие позиции в топовых англоязычных чартах. Всемирную же славу певице принесли альбомы &laquo;Cher&raquo;, &laquo;Heart of Stone&raquo;, &laquo;Love Hurts&raquo; и &laquo;Believe&raquo;. Кстати, популяризации автотюна, без которого невозможно представить нынешнюю музыкальную индустрию, мир обязан именно Шер &mdash; артистка первой среди коллег использовала его для записи одной из пластинок в конце 1990-х. <b>На фото:</b> кадр из фильма &laquo;Бурлеск&raquo; (2010)
Эффектные и откровенные наряды, несомненно, стали визитной карточкой Шер Эффектные и откровенные наряды, несомненно, стали визитной карточкой Шер
На счету Шер какое-то сумасшедшее количество престижных наград и рекордов. Артистка, в частности, трижды удостаивалась &laquo;Золотого глобуса&raquo;, является обладательницей &laquo;Грэмми&raquo;, &laquo;Оскара&raquo;, &laquo;Эмми&raquo;, а также призов Каннского кинофестиваля и MTV Video Music Awards. Ее мировой турне &laquo;Living Proof: The Farewell Tour&raquo;, проходившее в 2002-2005 гг., стало самым коммерчески успешным среди всех исполнительниц того времени &mdash; согласно официально информации, его сборы составили более четверти миллиарда долларов. В общей сложности она продала более 100 миллионов копий своих записей. <b>На фото:</b> Шер получила Оскар за роль в фильме «Во власти Луны&raquo;, 1988 год На счету Шер какое-то сумасшедшее количество престижных наград и рекордов. Артистка, в частности, трижды удостаивалась &laquo;Золотого глобуса&raquo;, является обладательницей &laquo;Грэмми&raquo;, &laquo;Оскара&raquo;, &laquo;Эмми&raquo;, а также призов Каннского кинофестиваля и MTV Video Music Awards. Ее мировой турне &laquo;Living Proof: The Farewell Tour&raquo;, проходившее в 2002-2005 гг., стало самым коммерчески успешным среди всех исполнительниц того времени &mdash; согласно официально информации, его сборы составили более четверти миллиарда долларов. В общей сложности она продала более 100 миллионов копий своих записей. <b>На фото:</b> Шер получила Оскар за роль в фильме «Во власти Луны&raquo;, 1988 год
Шер и ее мама Джорджия Холт, которой 94 года. Шер и ее мама Джорджия Холт, которой 94 года.
Одними лишь музыкой и кино деятельность Шер не ограничивается. Она также активно занимается благотворительностью, защитой прав ЛГБТ-сообщества, борьбой с ВИЧ и политическим активизмом. Во время президентства Дональда Трампа певица была одной из главных его ненавистниц среди звезд, не стесняя себя в резких публичных высказываниях против политика. После поражения Трампа на выборах артистка заявила, что «США снова стали частью мира». Самому 45-му президенту она пожелала &laquo;пережить насилие в тюрьме&raquo;. <b>На фото:</b> певица Шер и актер Марк Руффало на митинге против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке, январь 2017 года Одними лишь музыкой и кино деятельность Шер не ограничивается. Она также активно занимается благотворительностью, защитой прав ЛГБТ-сообщества, борьбой с ВИЧ и политическим активизмом. Во время президентства Дональда Трампа певица была одной из главных его ненавистниц среди звезд, не стесняя себя в резких публичных высказываниях против политика. После поражения Трампа на выборах артистка заявила, что «США снова стали частью мира». Самому 45-му президенту она пожелала &laquo;пережить насилие в тюрьме&raquo;. <b>На фото:</b> певица Шер и актер Марк Руффало на митинге против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке, январь 2017 года
Шер выступает в поддержку Джо Байдена, 2020 год Шер выступает в поддержку Джо Байдена, 2020 год
Шер была замужем дважды. После развода с Боно, от которого она родила дочь Честити (впоследствии наследница артистки стала трансгендерным мужчиной), звезда встретила своего второго и на данный момент последнего мужа &mdash; музыканта блюз-группы The Allman Brothers Грега Оллмана. В их браке, который продлился всего четыре года, появился на свет сын Элайджа. Шер была замужем дважды. После развода с Боно, от которого она родила дочь Честити (впоследствии наследница артистки стала трансгендерным мужчиной), звезда встретила своего второго и на данный момент последнего мужа &mdash; музыканта блюз-группы The Allman Brothers Грега Оллмана. В их браке, который продлился всего четыре года, появился на свет сын Элайджа.
Шер принадлежит уникальное достижение &mdash; певица является единственным исполнителем в истории, чьи песни занимали первые строчки американских чартов в течение шести десятилетий. <b>На фото:</b> выступление Шер на церемонии Billboard Music Awards, 2017 год Шер принадлежит уникальное достижение &mdash; певица является единственным исполнителем в истории, чьи песни занимали первые строчки американских чартов в течение шести десятилетий. <b>На фото:</b> выступление Шер на церемонии Billboard Music Awards, 2017 год
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Шерилин Саркисян родилась в Калифорнии в 1946 году. Ее отец, выходец из Армении, работал дальнобойщиком и ушел из семьи до появления дочери на свет, а мать — Джорджия Холт — была актрисой. Вдохновившись ее примером, Шерилин с ранних лет мечтала о славе артистки. Согласно легенде, собственную подпись для автографов Саркисян начала оттачивать еще в детстве — и не прогадала. <b>На фото:</b> певица Шер во время выступления, 2019 год
В 16-летнем возрасте Шерилин переехала в Лос-Анджелес. Там она познакомилась с Сонни Боно, работавшим на влиятельного поп-продюсера Фила Спектора, и вскоре вышла за него замуж. В 1964-м Саркисян начала сольную карьеру: первой записью молодой артистки стала песня «Ringo, I Love You». Композиция, кстати, была выпущена не под настоящим именем исполнительницы и даже не под сокращенным Шер — по воле Спектора певица тогда назвалась Бонни Джо Мэйсон.
Первый настоящий успех к Шер пришел уже в следующем году, когда она начала выступать в дуэте со своим супругом. Особой популярности достиг сингл «I Got You Babe», который возглавил чарты США и Великобритании, а также заглавный одноименный трек с альбома «All I Really Want to Do». Впрочем, уже спустя несколько лет Сонни и Шер публике наскучили, в результате чего в 1970-м перешли на телевидение, где стали ведущими хитовой комедийно-музыкальной передачи «Шоу Сонни и Шер».
Еще до рождения комедийного шоу Шер попробовала себя в качестве актрисы — в конце 1960-х она снялась в нескольких сериалах, а также фильме «Честити». Впоследствии, уже в 1980-х, певица начала уделять актерской карьере повышенное внимание. Зарекомендовав себя на Бродвее, Шер получила большую роль в «Силквуде», главной звездой которого была Мерил Стрип. Лента принесла ей второй «Золотой глобус» (до этого она была отмечена Голливудской ассоциацией иностранной прессы как ведущая «Шоу Сонни и Шер»). <b>На фото:</b> Шер, Курт Рассел и Мэрил Стрип в фильме «Силквуд» (1983)
В числе других популярных актерских работ Шер такие проекты, как «Маска», «Во власти Луны», «Подозреваемый», «Иствикские ведьмы», «Русалки», «Верность», «Чай с Муссолини» и «Бурлеск». Кроме того, звезда добилась успеха и на режиссерском попроще: ее остросюжетная драма «Если бы эти стены могли говорить» с Деми Мур была высоко отмечена критиками и номинирована на престижные кинопремии. <b>На фото:</b> кадр из фильма «Маска» (1985)
Шер и Николас Кейдж. Кадр из фильма «Во власти Луны» (1987)
Шер и Лили Томлин в фильме «Чай с Муссолини» (1999)
Несмотря на весь киноуспех, в первую очередь Шер, конечно, известна как певица. Еще в 60-х, за несколько лет до распада дуэта с Сонни Боно, она амбициозно заявила о себе в качестве большой сольной исполнительницы: выпущенная в 1966-м песня «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» заработала высокие позиции в топовых англоязычных чартах. Всемирную же славу певице принесли альбомы «Cher», «Heart of Stone», «Love Hurts» и «Believe». Кстати, популяризации автотюна, без которого невозможно представить нынешнюю музыкальную индустрию, мир обязан именно Шер — артистка первой среди коллег использовала его для записи одной из пластинок в конце 1990-х. <b>На фото:</b> кадр из фильма «Бурлеск» (2010)
Эффектные и откровенные наряды, несомненно, стали визитной карточкой Шер
На счету Шер какое-то сумасшедшее количество престижных наград и рекордов. Артистка, в частности, трижды удостаивалась «Золотого глобуса», является обладательницей «Грэмми», «Оскара», «Эмми», а также призов Каннского кинофестиваля и MTV Video Music Awards. Ее мировой турне «Living Proof: The Farewell Tour», проходившее в 2002-2005 гг., стало самым коммерчески успешным среди всех исполнительниц того времени — согласно официально информации, его сборы составили более четверти миллиарда долларов. В общей сложности она продала более 100 миллионов копий своих записей. <b>На фото:</b> Шер получила Оскар за роль в фильме «Во власти Луны», 1988 год
Шер и ее мама Джорджия Холт, которой 94 года.
Одними лишь музыкой и кино деятельность Шер не ограничивается. Она также активно занимается благотворительностью, защитой прав ЛГБТ-сообщества, борьбой с ВИЧ и политическим активизмом. Во время президентства Дональда Трампа певица была одной из главных его ненавистниц среди звезд, не стесняя себя в резких публичных высказываниях против политика. После поражения Трампа на выборах артистка заявила, что «США снова стали частью мира». Самому 45-му президенту она пожелала «пережить насилие в тюрьме». <b>На фото:</b> певица Шер и актер Марк Руффало на митинге против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке, январь 2017 года
Шер выступает в поддержку Джо Байдена, 2020 год
Шер была замужем дважды. После развода с Боно, от которого она родила дочь Честити (впоследствии наследница артистки стала трансгендерным мужчиной), звезда встретила своего второго и на данный момент последнего мужа — музыканта блюз-группы The Allman Brothers Грега Оллмана. В их браке, который продлился всего четыре года, появился на свет сын Элайджа.
Шер принадлежит уникальное достижение — певица является единственным исполнителем в истории, чьи песни занимали первые строчки американских чартов в течение шести десятилетий. <b>На фото:</b> выступление Шер на церемонии Billboard Music Awards, 2017 год
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