Бизнес выступил против роста налога на добычу полезных ископаемых для металлургов

Бизнес выступил против повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Предприниматели говорят, что практичнее получать доходы за счет роста налога на прибыль. Об этом сообщил ТАСС источник, участвовавший в правительственном совещании, на котором рассматривались варианты изменения налогообложения металлургической отрасли.

«Бизнес против повышения НДПИ, считает, что будет можно учесть все особенности добычи в разных компаниях и месторождениях», — указал собеседник агентства.

Бизнесмены предложили рассмотреть возможное повышение налога на прибыль и его дифференциации по отраслям и размерам компаний.

Министерство финансов в пакете документов в рамках планирования бюджета на следующий год обозначило предложения по росту налога на добычу для металлургических компаний. Так, в документе «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» указано, что уровень изъятия горной ренты согласно средним показателям по миру составляет 3-5%, а в России он не превышает 1-2%.

Твердые полезные ископаемые, помимо алмазов и драгметаллов, облагаются в России по фиксированной ставке НДПИ. В прошлом году ставку была повышена в 3,5 раза. В результате доходы бюджета увеличились на 56 млрд рублей в год.