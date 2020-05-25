Россия внесет в ВОЗ до $9 млн

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Россией добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из федерального бюджета в 2020-2022 годах ВОЗ выделяется до $9 млн.

Данная поддержка будет оказана для содействия другим странам в рамках повышения качества медпомощи для снижения смертности матерей и детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия выделит $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом