Экономист прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников высказался насчет слов директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что в мир может наступить новая Великая депрессия. Об этом сообщает RT.

По его словам, мировой экономике удалось немного передохнуть в конце 2019 года.

«Это не отменяет мировой спад, просто немного оттягивает его наступление», — отметил Масленников.

При этом он подчеркнул, что важно обращать внимание на риски, которых, по его словам, «огромное количество».

Эксперт считает, что, если этого не делать, «то можно доиграться до очень быстрого соскальзывания современного экономического мира».

«Что касается сравнения с Великой депрессией — это больше метафора, говорящая о том, что тогда было допущено очень много ошибок», — добавил Масленников.

Как известно, Великая депрессия была в США в 1930-х годах.

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