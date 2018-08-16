В Кремле исключили введение прогрессивного налогообложения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не сформулировали позицию по поводу предложений помощника главы государства Андрея Белоусова о сверхдоходах ряда отраслей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, предложение Белоусова об изъятии допдоходов металлургических, нефтемических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 млрд руб. в год является одной из экспертных точек зрения, которая может и должна быть проработана в правительстве страны.

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«Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция. Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что данное предложение не является завуалированной инициативой по введению прогрессивного налогообложения.

Ранее Белоусов объяснил свою идею изъять «сверхдоходы» у 14 российских компаний, обратив внимание на то, что основной целью подобного предложения является более равномерное распределение налоговой нагрузки.