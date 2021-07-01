Названа причина половины смертельных ДТП в Москве
Руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Михаил Кизлык заявил, что высокая скорость является причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что с начала года превышение скорости стало причиной 46% смертельных ДТП.
«Если сравнивать с городами России, то Москва является лидером по этому показателю. Мы видим, что рядом находится Санкт-Петербург, Севастополь. Если сравнивать с мировыми городами, Москва также находится в топе лидеров по этому показателю», — сказал глава ЦОДД.
В тоже время Кизлык подчеркнул, что дороги Москвы с каждым годом становятся безопаснее и лучше, в том числе этому способствуют камеры телеобзора, светофорные объекты, комплексы фотовидеофиксации и другие элементы, которые позволяют держать дорожную ситуацию под контролем.
По его словам, в аварийных местах после установки комплекса фотовидеофиксации количество ДТП снижается на 40%.
Ранее в ГИБДД заявили, что в 2020 году в России выросло число летальных случаев в авариях с участием такси.